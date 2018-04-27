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Сенаторы со скрипом утвердили Майка Помпео на должность госсекретаря США
22:16 26.04.2018 |
Сенат в четверг утвердил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря США. За это решение проголосовали 57 сенаторов, против - 42, один сенатор отсутствовал.
Майк Помпео стал 70-м государственным секретарем США. На должность его в середине марта выдвинул президент США Дональд Трамп.
Предшественник Помпео, Рекс Тиллерсон, узнал о своей отставке из "Твиттера" президента. Отставка произошла на фоне разногласий между Трампом и Тиллерсоном по нескольким ключевым вопросам, от России и Ирана до Парижского соглашения по изменению климата.
Белый дом после голосования обнародовал заявление президента США. Тот отметил, что обрадован утверждением Помпео в должности. По словам Трампа, государственным департаментом в лице Помпео будет руководить патриот, обладатель невероятного таланта, энергии и интеллектуальных способностей.
Хуже только у Тиллерсона
Из всех руководителей госдепартамента в истории США меньше голосов в сенате, чем Майк Помпео, получал лишь Рекс Тиллерсон, за кандидатуру которого в 2017 году отдали свои голоса 56 членов сената.
Со времен администрации Джимми Картера и до недавнего времени соискатели должности главного американского дипломата получали в сенате 85 голосов и больше.
В начале недели члены сенатского комитета по международным делам приняли решение поддержать кандидатуру бывшего руководителя ЦРУ. Не обошлось без трений внутри Республиканской партии, не все ключевые фигуры которой одобрительно отнеслись к кандидатуре Помпео.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол и во время слушаний, и после них неоднократно заявлял о своем негативном отношении к кандидатуре Помпео. Однако после звонка Трампа накануне голосования сенатор изменил свою позицию, отдав свой голос в поддержку экс-главы ЦРУ.
Что известно о Помпео
Майк Помпео - бывший американский военный, окончивший академию Вест-Пойнт, служивший в американской армии и получивший степень доктора наук в сфере права в Гарварде.
С 1998 года он работал в частном секторе, с 2011 года был избран в палате представителей конгресса США от штата Канзас.
Помпео известен своими высказываниями, которые многие сочли антимусульманскими, его также обвиняли в гомофобии.
На сенатских слушаниях в отношении собственной кандидатуры на должность главного дипломата Америки во время вступительной речи он не стал уделять много внимания вопросам внешней политики США. Зато рассказал, что любит своего пса, фрикадельки и кантри-музыку.
Отвечая на вопросы сенаторов по поводу России, он стал первым американским чиновником, заявившим: "Несколько недель назад [в Сирии] русские встретили достойного противника. Пара сотен русских была убита".
Помпео также заявлял об окончании так называемой "мягкой политики" в отношении Москвы, о повышении цены для президента Владимира Путина за "агрессивное поведение" и об отсутствии желания снимать с России санкции.
Помпео также считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Он подтвердил, что был допрошен спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о российском вмешательстве.
Новый госсекретарь - против войны и за решение любых конфликтных вопросов с помощью димломатического урегулирования. Он также выступает против смены режима в Северной Корее. Его позиция по иранскому ядерному соглашению до конца неясна.
Накануне голосования в сенате будущий госсекретарь совершил тайный визит в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ожидается, что Помпео примет присягу в качестве госсекретаря в течении дня, а его первой поездкой в новом качестве станет визит в Брюссель на саммит НАТО.
После этой поездки он, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию. Он также должен принять участие в ожидающихся переговорах на высшем уровне между США с Северной Кореей - они запланировали на май-июнь этого года.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение Помпео на должность госсекретаря, в эфире "Первого канала" сказала: "Это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось".
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