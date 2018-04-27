Латвия запретила банкам работать с “компаниями-пустышками”

Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с "компаниями-пустышками". Согласно закону, принятому парламентом в Риге в четверг, 26 апреля, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.

Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР, отмечает интернет-портал meduza. США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV.

По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм - "почтовых ящиков". В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение.