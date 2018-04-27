Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Юнкер: Греция вскоре станет “нормальной страной” еврозоны
17:46 26.04.2018 |
Уже в августе текущего года, по завершении выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи, Греция станет "нормальной страной" еврозоны. Об этом заявил в Афинах в четверг, 26 апреля, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по окончании встречи с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.
Одновременно Юнкер потребовал от властей Греции как можно скорее провести намеченные ими реформы. В свою очередь остальные государства зоны евро должны выполнять обещания и принять меры для снижения задолженности Греции, считает глава Еврокомиссии.
Ципрас заявил, что он рассчитывает на возвращение доверия финансовых рынков. По его мнению, достижению этой цели способствуют запланированные реформы и пакет мер экономии.
С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету в августе 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры меняют прогнозы по доллару после сюрприза с курсом
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
|Замена Савченко: Зачем воскресили тему добровольцев
|Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство
|Ввод в эксплуатацию конфаймента на ЧАЭС запланирован на декабрь текущего года – Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сенаторы со скрипом утвердили Майка Помпео на должность госсекретаря США
|Саргсян же ушел, почему Армения никак не успокоится?
|Латвия запретила банкам работать с “компаниями-пустышками”
|Встреча лидеров двух Корей: почему она историческая и что она даст?
|Юнкер: Греция вскоре станет “нормальной страной” еврозоны
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Глава ЕЦБ признал замедление роста в еврозоне, но выразил уверенность в позитивном прогнозе
Это интересно
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
|Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X
|BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер