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Названы лучшие страны для создания семьи
17:16 26.04.2018 |
В новом отчете Wren Kitchens приводится рейтинг лучших и худших государств для создания семьи. Согласно полученным данным, самые низкие цены на недвижимость, доступная стоимость жизни и плата за детские учреждения - в Греции, Словакии и Чехии. Швейцария оказалась на последнем месте, заняв самые низкие позиции в отношении пособий на ребенка, стоимости жизни и отцовского отпуска, сообщает Greece Reporter.
Великобритания в этом году не вошла даже в ТОП-10 и оказалась только на 16-м месте из-за худшего соотношения условий по ипотеке и доходов, а также высоких расходов на уход за ребенком. С точки зрения оплачиваемого декретного отпуска, Греция заняла лучшую позицию, а Швеция и Португалия - последние два места.
Хотя Португалия стала лидером по оплачиваемому отцовскому отпуску, Польша - по стоимости жизни, Австрия - по выплатам на ребенка, а Финляндия - по ценам на недвижимость (соотношение ипотеки и доходов).
Кстати, недавнее исследование показало, что женщины в ЕС заводят первого ребенка в среднем в 29 лет.
ТОП-10 лучших стран для создания семьи:
* Греция
* Словакия
* Чехия
* Эстония
* Польша
* Испания
* Венгрия
* Финляндия
* Германия
* Австрия
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