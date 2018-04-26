Названы лучшие страны для создания семьи

В новом отчете Wren Kitchens приводится рейтинг лучших и худших государств для создания семьи. Согласно полученным данным, самые низкие цены на недвижимость, доступная стоимость жизни и плата за детские учреждения - в Греции, Словакии и Чехии. Швейцария оказалась на последнем месте, заняв самые низкие позиции в отношении пособий на ребенка, стоимости жизни и отцовского отпуска, сообщает Greece Reporter.

Великобритания в этом году не вошла даже в ТОП-10 и оказалась только на 16-м месте из-за худшего соотношения условий по ипотеке и доходов, а также высоких расходов на уход за ребенком. С точки зрения оплачиваемого декретного отпуска, Греция заняла лучшую позицию, а Швеция и Португалия - последние два места.

Хотя Португалия стала лидером по оплачиваемому отцовскому отпуску, Польша - по стоимости жизни, Австрия - по выплатам на ребенка, а Финляндия - по ценам на недвижимость (соотношение ипотеки и доходов).

Кстати, недавнее исследование показало, что женщины в ЕС заводят первого ребенка в среднем в 29 лет.

ТОП-10 лучших стран для создания семьи:

* Греция

* Словакия

* Чехия

* Эстония

* Польша

* Испания

* Венгрия

* Финляндия

* Германия

* Австрия