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Глава ЕЦБ признал замедление роста в еврозоне, но выразил уверенность в позитивном прогнозе
16:30 26.04.2018 |
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне в последние месяцы в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания Центробанка, но подчеркнул, что подъем остается устойчивым.
По его словам, ЕЦБ по-прежнему ожидает устойчивого и всеобъемлющего роста экономики в еврозоне, несмотря на замедление подъема. Рынки, опасавшиеся, что ЕЦБ отложит выход из стимулирующих программ из-за ослабления роста, положительно восприняли это заявление.
"Базовая мощь экономики еврозоны по-прежнему поддерживает в нас уверенность в том, что инфляция в среднесрочной перспективе будет двигаться в направлении нашего целевого уровня немногим ниже 2%", - заявил глава ЕЦБ. Он добавил, что основные индикаторы все еще выше долгосрочных средних значений, и в дальнейшем "ожидается нормализация данных до некоторой степени"
До конца 2018 года инфляция в еврозоне останется около 1,5% годовых, считает М.Драги. Ранее в апреле показатель инфляции за март был неожиданно пересмотрен с 1,4% до 1,3% годовых.
Основные понижательные риски для экономического прогноза связаны с внешними, международными факторами. В их число М.Драги включил "более выраженные риски протекционизма".
"Снижение импульса к росту широко заметно по странам и отраслям, - сказал М.Драги. - Масштабы падения некоторых показателей были неожиданными, однако они объясняются временными факторами".
Он призвал оценивать экономические данные с осторожностью.
Вместе с тем М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он.
Председатель центробанка объяснил снижение покупок корпоративных бумаг сезонными факторами, а не решением постепенно свернуть их.
"Мы не обсуждали денежно-кредитную политику как таковую", - пояснил М.Драги. Волатильность курса евро также не была отдельной темой для обсуждения на заседании, однако М.Драги отметил, что она уменьшилась в последнее время.
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