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ПАСЕ приняла решение о дальнейших действиях из-за доклада о коррупции
15:20 26.04.2018 |
Парламентская ассамблея Совета Европы провела срочные дебаты по отчету Внешней следственной группы о случаях коррупции в ПАСЕ.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.
Резолюция, по этому поводу одержала убедительную поддержку - в целом за нее проголосовало 123 депутата, 9 было против, 10 воздержались.
В соответствии с этим документом, Ассамблея признает факт системной коррупции в ее стенах, приветствует результаты работы следственной группы и поручает регламентному комитету разработать изменения в правила и процедуры Ассамблеи.
Отдельно была утверждена поправка о том, что подкуп и незаконное влияние на депутатов совершал не только Азербайджан, которому посвящен доклад следственной группы.
Также резолюция предписывает национальным делегациям, политическим группам, а также правительствам стран-членов изучить выводы доклада об их депутатах и отчитаться до конца года о дальнейших действиях в отношении нарушителей.
В то же время, по отдельным положениям шли серьезные споры. Часть депутатов были недовольны тем, что документ имеет "триумфальную тональность" и смягчает серьезность проблем, с которыми столкнулась ПАСЕ. "Нам нечему аплодировать. Это (разоблачение системной коррупции) - черные дни для ассамблеи", - заявил, в частности, швейцарец Альфред Геер. Однако большинство поправок, которые убирают эту "триумфальность", были отклонены сессионным залом.
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