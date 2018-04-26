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США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
12:42 26.04.2018 |
Министерство юстиции США проверяет, не нарушила ли санкции США в отношении Ирана китайская компания Huawei. Об этом сегодня сообщило издание Wall Street Journal.
Пока неизвестно, как далеко продвинулось расследование. Министерство юстиции отказалось комментировать сообщение.
Напомним, на прошлой неделе власти США запретили американским компаниям продавать их продукцию китайскому производителю смартфонов ZTE в течение семи лет. Этот запрет в США объясняют тем, что китайская компания нарушила прошлогоднее соглашение, связанное с санкциями США в отношении Ирана. Тогда ZTE заплатила 1,19 млрд долларов во избежание запрета на закупку продукции американских компаний, включая однокристальные системы Qualcomm. Однако в этом году в США все же решили ввести запрет, обосновывая это решение тем, что ZTE якобы нарушила прошлогоднюю договоренность, не только не уволив сотрудников, имевших отношение к сделкам с Ираном, но и выплатив им бонусы.
В 2016 году департамент торговли обнародовал документы, говорящие о «неправильном поведении ZTE» и показывающие, как вторая компания, упоминаемая как F7, успешно уклонилась от экспортного контроля США. Десять законодателей в письме министерству торговли в 2016 году выразили уверенность, что под названием F7 скрывается Huawei. В апреле текущего года законодатели отправили еще одно письмо торговому секретарю, требуя полного расследования и публичной идентификации F7.
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