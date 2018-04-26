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В Британии могут раскрыть имена олигархов, прячущих деньги в офшорах
12:16 26.04.2018 |
В Великобритании могут быть раскрыты имена бизнесменов, которые хранят деньги в британских офшорах - на Британских Виргинских и на Каймановых островах.
Об этом пишет The Times.
До сих пор британские заморские территории освобождались от требования раскрывать имена бизнесменов, владеющих активами в их юрисдикции.
При этом такое требование действует на территории страны.
Указано, что на следующей неделе коалиция из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии выступит в поддержку соответствующего документа.
"Госпожа Мэй (Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства - ЭП) до сих пор призывала мир отвечать на нарушение международных норм Россией. Но, если она собирается исполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на худшие цели, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире", - рассказал газете консерватор Эндрю Митчелл.
Так, законопроект, внесенный в палату общин депутатом-лейбористом, подразумевает исполнение заморскими территориями реформы открытости до конца 2020 года.
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