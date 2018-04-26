Иран и Китай подписали меморандум о строительстве нефтехимического парка

Нефтегазовые компании Ирана и Китая заключили меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Об этом сообщил директор инвестпроекта Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) Хоссейн Алиморад.

Документ подписали в Тегеране управляющий директор NPC Реза Новруззаде и представитель Китайской федерации нефтяной и химической промышленности (CPCIF) Ли Шушенг. Они договорились о строительстве в Иране нефтехимического парка.

«Меморандум открывает путь для дальнейшего расширения сотрудничества между нефтехимическими секторами двух стран», - Хоссейн Алиморада «Иран.ру».

Также он отметил, что месторасположение нового нефтехимического парка будет определено после точных исследований, а типы выпускаемой продукции также будут определяться NPC на основе местоположения и его условий.