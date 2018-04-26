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Макрон призвал Европу и США строить миропорядок ХХI века
21:50 25.04.2018 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США отказаться от национализма и сохранить приверженность идеалам сотрудничества перед лицом таких угроз, как терроризм и другие вызовы.
"Я не разделяю чувства тех, кто очарован новыми сильными державами, отказом от свободы и иллюзией национализма. Мы можем выбрать изоляционизм, уход в себя и национализм - это одна из опций. Она может казаться нам соблазнительной как временное лекарство для наших страхов. Но, захлопнув дверь к миру, мы не остановим эволюцию мира", - заявил Макрон, выступая с речью в Конгрессе США в среду, 25 апреля.
Важность многостороннего подхода
Констатировав, что Францию и США объединяют общие ценности, французский президент призвал США и Европу совместно строить миропорядок XXI века. Он указал на важность многостороннего подхода к решению глобальных проблем, подчеркнув, что для успеха в этой сфере необходима помощь от США. Эмманюэль Макрон также отметил, что в нынешние критические времена необходимо защищать такие институты, как НАТО и ООН.
Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Макрон заявил, что Тегерану нельзя позволить заполучить ядерное оружие. В то же время он предостерег: "Наша политика в отношении Ирана не должна привести к войне на Ближнем Востоке". На фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном президент Франции заявил, что нельзя отказываться от этого документа, не получив сначала взамен чего-либо более существенного.
Свободная торговля и защита климата
Эмманюэль Макрон выразил мнение, что в условиях глобализации мир должен отвернуть идеи масштабного дерегулирования и крайнего национализма. Он заявил, что верит в свободную и справедливую торговлю, отметив, что торговые войны уничтожают рабочие места, за что придется расплачиваться среднему классу.
Макрон подчеркнул важность защиты земного климата, предупредив, что загрязнение морей, неограниченный выброс в атмосферу углекислого газа и разрушение многообразия фауны и флоры уничтожают Землю. У нас нет "планеты B", указал французский президент.
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