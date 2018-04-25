В странах ЕС растет число запретов на ношение религиозной одежды

Все больше стран Евросоюза планируют законодательно урегулировать ношение религиозной одежды. Подобные законопроекты обсуждаются или уже были реализованы в 22 из 28 государств ЕС, говорится в исследовании группы фондов Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations), опубликованном в среду, 25 апреля.

По данным его авторов, в восьми странах ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия и Испания) уже приняты законы, запрещающие в определенных местах носить, например, закрывающие лицо головные уборы. При этом в пяти из этих стран запреты действуют либо только на местном уровне, либо также и на государственном.

Кроме того, в 13 странах ЕС есть запреты на религиозную одежду в отдельных частных или государственных учреждениях и компаниях.

Правозащитники опасаются антиисламской риторики

В связи с запретами на ношение религиозной одежды право мусульманок в Евросоюзе на свободу вероисповедания подвергается все большей угрозе, отмечают составители доклада. Тональность дискуссий и процессов принятия законов в этой сфере имеет явный антиисламской характер, заявила информагентству Reuters представительница "Открытого общества".

Фонды Сороса призывают Еврокомиссию изучить и оценить действие подобных законов, а также защитить проживающих в ЕС мусульманок от дискриминации.







