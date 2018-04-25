Макрон предлагает выработать новое соглашение по Ирану

Париж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Начиная с сегодняшнего дня мы хотели бы начать работу над новым соглашением", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник.

Э.Макрон обозначил четыре пункта, на которые, как он считает, стоит обратить внимание в процессе создания нового соглашения.

"Во-первых, необходимо до 2025 года прекратить всю ядерную деятельность в Иране... Во-вторых, надо убедиться, что и в будущем в Иране не будет иметь места деятельность в сфере ядерных разработок", - заявил французский президент.

Он также отметил необходимость "прекращения деятельности Ирана в ракетной сфере" и необходимость "создания политических условий, способствующих сдерживанию деятельности Ирана в регионе - в Сирии, в Ираке и в Ливане".

Выработка нового соглашения по иранскому атому - "единственный способ создать стабильную обстановку" в регионе, подчеркнул Э.Макрон.

Кроме того, президент Франции выразил надежду на то, что к созданию нового соглашения присоединятся "не только европейские партнеры, но и региональные игроки, а также, конечно, Россия и Турция".

"Мы должны прийти к справедливому соглашению, которое исправит ситуацию (во всем регионе - ИФ)", - отметил он.

Э.Макрон 23 апреля прибыл в США для переговоров с Д.Трампом. Одним из ключевых вопросов повестки в переговорах стоит обсуждение международной сделки с Ираном. Президент США до 12 мая должен принять решение о том, поддержат ли США соглашение, подписанное при президенте Бараке Обаме, или выйдут из него.

ЕС и Франция в частности неоднократно призывали США не выходить из сделки с Ираном, так как это ставит под угрозу вопрос сдерживания распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.