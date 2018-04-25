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Сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов “кремлевского доклада”
08:03 25.04.2018 |
Представители Демократической партии в Сенате США Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус направили в крупнейшие банки мира запросы о возможном сотрудничестве финансовых организаций с фигурантами так зазываемого «кремлевского доклада». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов. Их адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.
29 января Минфин США подготовил для конгресса список, в который включил лиц, приближенных, по мнению составителей, к Кремлю. В открытую часть «кремлевского доклада» вошло 210 человек - чиновники администрации президента, члены правительства во главе с премьером, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, а также руководители госкомпаний и крупнейшие бизнесмены.
Сенаторов США интересует, проводили ли банки за последние пять лет проверки, которые позволяют выявить какие-либо счета, принадлежащие включенным в «кремлевский доклад» предпринимателям или государственным деятелям. Если проверки проводились, сенаторы хотели бы ознакомиться со сделанными выводами. Если нет, законодатели настаивают на объяснениях: что именно было сделано для выявления возможной связи банков с фигурантами доклада. «Учитывая их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию», - отмечается в письме.
В случае отказа от ответа американские сенаторы намерены инициировать более действенные механизмы, такие как правительственное расследование.
Представитель JPMorgan Chase подтвердил получение письма и заявил, что банк изучает его содержание. В Barclays от комментариев отказались.
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