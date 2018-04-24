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Финляндия решила свернуть эксперимент по выплате базового дохода
14:30 24.04.2018 |
Правительство Финляндии решило не продлевать двухлетний эксперимент по выплате безусловного базового дохода. Об этом пишет Би-Би-си.
Финляндия стала первой в Евросоюзе страной, где был запущен эксперимент по выплате базового дохода.
Для эксперимента власти выбрали 2 тысячи безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет, которым начали ежемесячно начислять по €560 , независимо от других источников дохода (независимо от того, найдет человек работу или нет).
На последнем этапе эксперимента участники должны были получать по €800 ежемесячно.
Эксперимент направлен на проверку гипотезы, что базовый доход лучше стимулирует граждан к поиску работы или открытию своего бизнеса, чем обычное пособие по безработице.
Предполагается, что люди боятся открывать бизнес, потому что пособия хватает на жизнь. В случае трудоустройста они этого пособия лишаются, а базовый доход сохранается.
Сторонники этой меры считают, что базовый доход мог бы придать гражданам уверенности. Критики же считают, что с постоянной выплатой граждане вообще теряют интерес к поиску работы или получению образования.
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