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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Могут ли Меркель и Макрон спасти ядерное соглашение с Ираном

08:54 24.04.2018 |

Мир

 

Президенту США Дональду Трампу на этой неделе предстоят встречи с двумя высокопоставленными европейскими политиками. Вначале он примет президента Франции Эмманюэля Макрона, 23 апреля прилетевшего в Вашингтон с государственным визитом, а затем - канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), которая посетит США с краткосрочным рабочим визитом 27 апреля. И французский лидер, и глава германского правительства еще раз попытаются убедить Трампа в том, чтобы он не разрывал соглашение об иранской ядерной программе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - так официально называется соглашение, достигнутое в 2015 году еще в период президентства Барака Обамы, между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - Трамп неоднократно называл "худшей сделкой всех времен".

Между тем в Европе расценивают эту договоренность с Ираном как крупный успех. Ведь с помощью дипломатических средств удалось предотвратить распространение ядерного оружия. После того как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, европейцы пытаются не допустить того, чтобы США разорвали соглашение по Ирану.

Трамп требует более жестких условий

12 января 2018 года США продлили режим отмены санкций против Ирана, являющуюся частью достигнутых договоренностей. При этом Трамп потребовал от европейских стран, участвующих в переговорах с Тегераном, в течение 120 дней сформулировать более жесткие условия для Ирана.

"Санкции остаются пока замороженными, но само соглашение должно быть переработано, допущенные ошибки устранены, а Ирану необходимо предъявить значительно более жесткие требования. Если не удастся договориться по новым условиям в ближайшее время, то я немедленно выйду из сделки", - заявил тогда президент США. Срок его ультиматума истекает в мае.

Ранее Дональд Трамп уже обвинял Тегеран в несоблюдении совместного плана действий по ядерной программе. В октябре 2017 года он даже отказался подписать документ, подтверждающий следование Ираном условий сделки. После этого Конгресс в течение 60 дней должен был рассмотреть вопрос о прекращении участия США в соглашении и восстановлении ранее отмененных санкций против Ирана. Но тогда этого не произошло.

Чтобы не допустить выхода США из договора об иранской ядерной программе, страны так называемой группы E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания, ведут переговоры о выполнении требования США и возможности изменить условия действующего соглашения. Между тем за несколько дней до визита Макрона и Меркель в Вашингтон европейские законодатели обратились к своим американским коллегам с открытым письмом, в котором призвали Конгресс США поддержать соглашение по Ирану.

Пессимистичные прогнозы

"К сожалению, я не знаю никого в США, кто с оптимизмом смотрит на то, что Трамп в очередной раз подпишет документ о заморозке санкций в отношении Ирана", - говорит Лора Холгейт, бывший представитель США в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ). Эта организация, уполномоченная следить за тем, чтобы Иран соблюдал условия сделки, констатирует, что нарушений договоренностей со стороны Тегерана нет.

Ричард Нефью - ведущий эксперт, консультировавший правительство Обамы по вопросу антииранских санкций, а также Элизабет Розенберг, эксперт Центра новой американской безопасности и бывший сотрудник Минфина, занимающийся вопросами ограничительных мер в отношении Ирана, разделяют точку зрения Холгейт. Они полагают, что шансы на то, что Трамп выйдет из сделки по Ирану, высоки.

"Я очень пессимистичен, - говорит Нефью. - Я стал пессимистом с того момента, когда Трамп победил на президентских выборах в США. Я думаю, что в конечном счете для принятия решения будет важна комбинация из самых разных факторов, которые пока трудно разглядеть".

Элизабет Розенберг вторит Ричарду Нефью: "Я весьма осторожно отношусь к тому, что американское правительство будет выполнять свои обязательства в рамках заключенного соглашения по Ирану. Я сомневаюсь в том, что США не разорвут эту сделку".

Европейские дипломаты на условиях анонимности выразили надежду на то, что участники переговоров найдут компромисс, но не уверены, что он устроит президента США. "Никто не знает, что в конечном счете сделает Трамп", - говорит один из них. Его коллега из другой европейской страны полагает, что даже если европейцы предложат какое-то решение, никто даже в американской администрации не может с уверенностью сказать, согласится ли с этим Трамп.

"Устранить серьезные ошибки"

Говоря о достигнутой в 2015 году сделке по иранской ядерной программе, президент США призвал европейских партнеров совместно с США поработать над устранением "серьезных ошибок" в соглашении. Трамп указывает на несколько критических компонентов и предъявляет ряд требований. Во-первых, Иран должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки.

Во-вторых, должно быть гарантировано, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Что может помешать переговорам

В то время как администрация Трампа настаивает на более жестких условиях для Ирана, европейцы не спешат закручивать гайки. Ведь де-факто это может означать необходимость заключения нового соглашения. Эксперты указывают на ряд факторов, которые существенно осложняют нынешний процесс переговоров.

По мнению Ричарда Нефью, "переговоры между странами группы E3 с США усложняет следующий вопрос: могут ли Германия, Франция и Великобритания выражать мнение всех стран ЕС? Ведь некоторые из них придерживаются более мягкой позиции в отношении Тегерана". Эксперт подчеркивает, что Германия не может заставить придерживаться единого курса, например, Италию или же Великобританию - на фоне ее предстоящего выхода из ЕС.

Другим фактором, способным решить судьбу соглашения по иранской ядерной программе, является жесткая позиция Трампа и его сторонников, которые считают Иран главным источником зла на Ближнем и Среднем Востоке и выступают против соглашения с Тегераном. Один из сторонников жесткой линии - советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который еще в 2007 году выступил с призывом к администрации президента США как можно скорее провести военную операцию в отношении Ирана. "Учитывая все эти обстоятельства, очень трудно будет найти некое магическое дипломатическое решение этой проблемы", - опасается Элизабет Розенберг.

Что же должны делать в такой ситуации Меркель и Макрон, чтобы не допустить расторжения сделки по Ирану? В американской администрации указывают на то, что влияние высокопоставленных европейских политиков на главу Белого дома весьма ограничено. Меркель и Макрон должны обладать достаточно вескими аргументами, которые могли бы убедить Трампа в том, что в интересах США и дальше соблюдать условия соглашения по Ирану.
По материалам: Deutsche Welle
 

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