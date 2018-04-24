США назвали Дерипаске условие снятия санкций с “Русала”

Минфин США продлил период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты с попавшим под санкции "Русалом".

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) выдало лицензию, согласно которой операции с компанией Олега Дерипаски должны быть завершены до 23 октября. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.

Кроме того, в пояснениях к санкционным документам говорится, что с "Русала" могут быть сняты санкции, если Дерипаска, в отношении которого введены персональные санкции, откажется от контроля над компанией.

Американские санкции введены против Дерипаски и восьми контролируемых им компаний, "Русал" - главный актив миллиардера. Однако у него и сейчас нет контрольного пакета в компании.

Дерипаска контролирует 48,13% "Русала", пишет Интерфакс. Он мог увеличить долю до 56,88% после конвертации 8,75% акций "Русала", принадлежащих Glencore, но после введения санкций Glencore отказалась от сделки, уточняет агентство.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, чьи слова приводятся в документах OFAC, "Русал" попал под санкции из-за Дерипаски, и американское правительство не собиралось вредить людям, работающим на компанию.

Американские власти собираются рассмотреть ходатайство "Русала" об исключении из санкционного списка в период до конца октября.

Акции "Русала" после заявления Мнучина подскочили в цене на 15%.

Что это значит?

Кажется, американский регулятор признал, что "переборщил", введя санкции против "Русала", и теперь пытается успокоить рынки, которые лихорадило последние три недели, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Минфин США считает, что "Русал" находится под контролем Дерипаски, исходя из той логики, что при большом количестве акционеров тот акционер, который является крупнейшим владельцем пакета, и осуществляет контроль, полагает эксперт.

По мнению Худалова, Дерипаска действительно может передать акции "Русала" - например, трасту или третьему лицу.

"Самый элементарный вариант, который везде практикуется, - это отдать компанию под управление трасту. Фактически получится, что компанией он больше не владеет, а траст управляет его имуществом и выплачивает ему дивиденды", - рассказал Худалов Би-би-си. "Вопрос, как это оформить. Потому что теоретически уже этот траст может попасть в санкционный лист", - добавил он.

"Ну, и всегда существует возможность передачи какому-нибудь другому лицу, которое, так сказать, не чуждо алюминиевой отрасли. Мы таких людей знаем, это все известные люди", - заключил эксперт.

Проблемы "Русала"

6 апреля американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру".

Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с американскими гражданами, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Кроме того, компании, попавшие под санкции, не могут осуществлять операции в долларах.

Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска. Помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Доллары - основная валюта, которая используется при торговле металлами. Для "Русала" зарубежные продажи обеспечили около 80% суммарной выручки компании в 2017 году, отмечало Fitch. Кроме того, у компании есть долги, подлежащие уплате в долларах. В Fitch оценивали долг "Русала" на конец 2017 года в 8,7 млрд долларов.

После ввода санкций акции "Русала" на Московской бирже обвалились на 56%.

17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов - складских свидетельств о приеме товара - на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).

17 апреля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что из опасений попасть под "вторичные" санкции США от поставок алюминия "Русала" отказались крупные японские трейдеры.

В 2017 году фамилия Дерипаски неоднократно упоминалось в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. В марте прошлого года агентство Ассошиэйтед пресс сообщило, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина в США. Бизнесмен обвинения отрицал.