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Представители G7 выступили за жесткий курс в отношении России
08:47 23.04.2018 |
Министры иностранных дел стран "большой семерки" намерены сохранить жесткий курс в отношении России, сообщает агентство Reuters в понедельник, 23 апреля, со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По мнению представителей G7, встреча которых началась в канадском городе Торонто в воскресенье, действия России угрожают миру и безопасности.
Позиция представителей государств "большой семерки" является сигналом для российской стороны, отмечает один из источников агентства. При этом страны G7 открыты к диалогу с Россией, заявил пожелавший остаться анонимным представитель Госдепартамента США. По его словам, при возможном диалоге необходимо учитывать ответственность России за "причиняющие ущерб действия" и "попытки дестабилизации государств".
Участники встречи высказались в поддержку мирового порядка, при котором всеми сторонами уважаются государственный суверенитет и территориальная целостность, отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Прогресс в переговорах по иранской атомной программе
В первый день встречи участники также обсудили атомную сделку с Ираном. Представители Евросоюза озабочены возможным срывом соглашения об ограничении иранской атомной программы. В ходе переговоров с Европой по этому вопросу был достигнут существенный прогресс, сообщил представитель Госдепартамента США. Однако итогового решения еще нет, отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из соглашения с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен. В свою очередь, Тегеран отверг любые поправки к уже заключенной сделке.
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