Турция перевела свой золотой резерв из США

Центральный банк Турции в 2017 году переместил золотой резерв страны из Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает DW в пятницу, 20 апреля, со ссылкой на годовой отчет финансового института.

В частности, в 2016 году в Федрезерве США хранились 28689 тонн золота Турции, отмечается в документе. В соответствующей графе за 2017 год стоит прочерк.

Ухудшение отношений

Ранее в США был арестован турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла. Американская сторона обвиняет его и нескольких бывших турецких госслужащих в создании схемы, благодаря которой наложенные США санкции могли обходить, в частности, бизнесмены Ирана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой обвинений.

Кроме того, на ухудшение отношений между двумя государствами повлияла поддержка США в Сирии курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.