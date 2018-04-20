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Путин не попал в список влиятельных людей мира по версии Time
17:05 20.04.2018 |
Американский журнал Time в пятницу, 20 апреля, опубликовал список ста самых влиятельных людей мира. В этом году в него впервые за пять лет не попал президент России Владимир Путин, он присутствовал в нем с 2014 по 2017 годы.
Среди самых влиятельных людей мира по версии Time так же, как и в прошлом году, не оказалось канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Ранее журнал включал ее в этот список три раза подряд: в 2016, 2015 и 2014 годах.
В списке в категории "Лидеры" в этом году - президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, глава Франции Эмманюэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, а также лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин.
Журнал Time составляет список самых влиятельных людей мира с 1999 года. За это время Владимир Путин попал в него шесть раз, в 2007 году журнал также присудил ему звание "Человек года".
В 2015 году это звание получила Ангела Меркель. Всего в списке самых влиятельных людей мира Меркель фигурировала восемь раз.
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