Продуктовый блокчейн. Как в Венесуэле скрестили столичную валюту с карточками на еду

Алексей КУЩ / Деловая столица

Пока президент Мадуро и его кремлевские друзья тестируют криптовалютные схемы обхода санкций, талоны на еду назвали "валютой".

Голодный электорат - субстанция ненадежная, непредсказуемая и взрывоопасная. Разоривший Венесуэлу президент Мадуро решил подкормить жителей столицы, чтобы те на сытый желудок спокойно восприняли его переизбрание на второй срок, намеченное на конец мая. Все обставлено в модном для Венесуэле тренде - выпуске новой валюты.

Мэр Каракаса Эрика Фариас в середине апреля объявила об эмиссии муниципальной валюты - карибе, - которая будет находится в обращении только в течении нескольких месяцев (т.е. в период до, и немного после президентских выборов). Использовать столичные деньги можно будет исключительно на организованных мэрией продуктовых ярмарках. Карибе будут обмениваться на фрукты, овощи, мясо, кофе и муку, а также на самые необходимые предметы личной гигиены. Курс обмена для потребителей достаточно выгодный: 1 карибе на 1000 боливаров (0,02 американских цента). Власти Каракаса не привязывают стоимость местной валюты к курсу черно рынка (230 тыс. боливаров за $1), а будут ориентироваться на официальный курс ($1 - 9,9 боливара), который существует только на бумаге.

Так что жителям венесуэльской столицы выпадает отличный шанс обменять бесполезные национальные банкноты на много вкусной еды.

Каракас не первый город, где в обиход введена муниципальная валюта. В Элорзе, в западной части страны, уже используются одноименные местные деньги, которые также можно обменять только на продукты питания. По данным Bitcoin News, жители Элорзы уже обменяли 2 млрд боливаров на муниципальную валюту. В конце 2017 года даже в столичном районе Катия местная администрация выпустила свои деньги - "паналей". Все эти бумажки хоть и выглядят как банкноты, но, по сути, выполняют функцию продуктовых карточек.

С каждым днем всех хуже

Экономика Венесуэлы продолжает скатываться в пропасть. По данным Всемирного Банка, падение ВВП страны в 2017 году составило 12%. Продолжает набирать обороты инфляция: за первый квартал текущего года цены выросли на 454%, а за последние 12 месяцев - на 8900%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, представленные местной оппозицией и западными независимыми экономистами.

Страну захлестнула волна массой эмиграции: около 5 тыс. человек покидает Венесуэлу каждый день. При таких темпах к концу года из страны уедет 1,8 млн. граждан (более 5% населения), подсчитало издание Altcoin News.

Большинство из тех, кто остались, пребывают в состоянии полнейшей апатии. Согласно результатам опроса, проведенного в январе социологической службой Meganalisis, только 29% венесуэльцев собираются голосовать на предстоящих президентских выборах. Абсолютное большинство граждан - 72,5% - уверены, что вне зависимости от их участия, центризберком все равно подтасует результаты голосования. Среди тех, кто решил не ходить на избирательный участки 45% убеждены, что как бы не закончились выборы, голод в стране будет продолжаться; 20% - считают выборы "пустой тратой времени", а 13% - что оппозиция предала страну.

Такое уныние среди населения на руку действующему президенту и существенно уменьшает его шансы на поражение.

Единственным достойным конкурентом Мадуро является Хенри Фалькон, бывший губернатор штата Лара, а ныне лидер политической партии "Движение за социализм". Но Фалькону уже неоднозначно намекнули, чего ему будут стоить президентские амбиции. Второго апреля, было совершено покушение на его советника по безопасности, полковника Толедо Кампоса. Группа молодчиков проломила полковнику череп, и сейчас он находится в коме в отделении интенсивной терапии.

Как Путин переиграл венесуэльцев

Мадуро пока воздерживается от открытого террора и физического устранения своих конкурентов. Президент размахивает перед своими согражданами замешанном на кремлевских дрожжах пряником - национальной криптовалютой petro, - которая вот-вот решит материальные проблемы рядовых венесуэльцев. Благодаря первичному размещению petro, которое состоялось в конце марта на платформе Etherium, Венесуэле удалось привлечь $5 млрд. Эту цифру озвучил лично президент Мадуро в эфире государственного телеканала. "Рetro сильнее супермена", - убеждал Мадуро, добавляя, что в национальную валюту вложились инвесторы из 133 стран.

Независимые латиноамериканские медиаагентства Criptomoedas Facil и CCN провели исследования, в котором представили доказательства, что Мадуро слишком завысил цифры результата ICO petro. По подсчетам агентств, за счет первичного размещения было привлечено максимум $2 млрд.

Ранее американское издание Time опубликовала материал, в котором утверждало, что "...petro, на самом деле, это скрытое совместное предприятие, созданное властями и бизнесменами Венесуэлы и России с целью ослабить эффект американских санкций".

По информации издания, проект венесуэльской криптовалюты был лично одобрен президентом Путиным и в него вовлечены российские государственные банки и некоторые миллиардеры. С российской стороны подготовкой и реализацией проекта занимались два бизнесмена - Денис Дружков и Федор Богородский. Первый входит в состав правления трейдинговой компании Zues Trading, которая была оштрафована на $31 тыс. за мошенничество с фьючерсными контрактами на Чикагской товарной бирже. Компании запретили торговать на американских биржах в течении ближайших трех лет, передает Associated Press. Проживающий в Уругвае Федор Богородцев, является руководителем компании Aerotrading, сайт которой состоит из одной страницы без какой-либо информации о самой компании и ее деятельности.

Заместитель директора отдела информации и прессы российского МИДа Артем Кожин назвал публикацию в Time "фейковыми новостями" и заявил об непричастности официальных лиц России к венесуэльскому криптовалютному проекту.

Впрочем, на практике Россия не открестилась от petro и активно занимается его популяризацией. Несколько недель назад "Российская ассоциация криптовалют и блокчейна" номинировала petro на выдуманную ею премию Сатоши Накамото за "...выдающийся вклад в развитие блокчейн индустрии".

Награждение происходило в России, и премия была вручена непосредственно в руки венесуэльскому послу Карлосу Рафаэлю Фариа Тортоса.

В начале апреля Венесуэлу с официальным визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев. "Petro будет использоваться в качестве расчетной единицы в ходе экономического сотрудничества между нашими странами", - цитирует венесуэльское правительственное информагентство Agencia Venezolana de Noticias министра внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельму Мору, встречавшего российского гостя.

Стороны договорились увеличить товарооборот между двумя странами на 30% в течение текущего года. В частности, достигнуто соглашение об поставках из России комплектующих для сборки "КАМАЗов", которые будут покупаться за petro. Также речь шла о создании стратегического альянса между нефтекомпаниями "Роснефть" и Petorleos de Venezuela.

Petro изгой

Венесуэльская критовалюта petro является ничем иным как нефтяным фьючерсом, текущая стоимость которого определяется ценой барреля венесуэльской нефти, зафиксированной на конец торгов предыдущего дня (около $60). Этот инструмент "...незаконный, неконституционный, стимулирующий коррупцию и обман потенциальных инвесторов" считают в оппозиционном к Мадуро Конгрессе Венесуэлы.

В марте американский президент Дональд Трамп подписал конституционный указ о запрете торгов petro на территории Соединенных Штатов. Китайское кредитно-рейтинговое агентство Dagong, напротив, не видит ничего "...незаконного" в торговле венесуэльской криптовалютой. С середины марта petro можно купить за юани и рубли.

Для Мадуро эти запреты ничего не значат. Президент Венесуэлы анонсировал выпуск еще одной критовалюты - petro gold, - которая будет обеспечена золотым запасом страны, оцениваемым в несколько тысяч тонн. Рядовым венесуэльцам от криптовалютного парада ничего не перепадет: petro можно купить только за валюту, которой у жителей страны попросту нет. Они продолжат заниматься тем, чем и занимались раньше - майнить биткоины. По данным Coindesk общими усилиями жители страны уже намайнили 645 биткоинов. Тем и живут.