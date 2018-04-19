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Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель: что о нем известно?
20:07 19.04.2018 |
57-летний Мигель Диас-Канель, которого парламент Кубы избрал на пост главы совета министров и госсовета страны, ранее не был публичной персоной и не заявлял о своих президентских амбициях.
Первые слухи о том, что Диас-Канель может стать преемником Рауля Кастро, возглавлявшего Кубу последние 12 лет, начали циркулировать еще в 2013 году, когда он был назначен первым заместителем председателя госсовета Кубы. Вскоре после этого его стали называть правой рукой Кастро.
Новоиспеченный кубинский лидер родился в апреле 1960 года, почти через год после того, как Фидель Кастро возглавил совет министров Кубы.
Диас-Канель обучался на инженера-электронщика и начал свою политическую карьеру в качестве члена Союза молодых коммунистов в Санта-Кларе - городе, в котором прошло финальное сражение Кубинской революции и где сегодня стоит мавзолей Че Гевары.
Молодой Диас-Канель преподавал инженерное дело в местном институте и параллельно строил карьеру в Союзе молодых коммунистов. В 33 года он становится его вторым секретарем.
Диас-Канель играл важную роль в компартии в своей родной провинции Вилья-Клара, которая считалась более свободной и либеральной, чем другие регионы страны.
Например, там проходили рок-концерты, которые были запрещены в других провинциях, а в 1985 году в Санта-Кларе появился один из самых известных кубинских центров для ЛГБТ-сообщества.
Руководитель этой организации говорит, что она бы ни за что не заработала без поддержки Диаса-Канеля. Долгое время это был единственный центр на коммунистической Кубе, который объединял местную гей-общину.
"Идеологическая твердость"
С провинциального партийного уровня новый кубинский лидер постепенно дорос до членства в Политбюро Коммунистической партии Кубы, куда он был принят в 2003 году.
В 2009 году Диас-Канель занимает пост министра высшего образования, а еще через четыре года становится зампредседателя госсовета Кубы.
Рауль Кастро хвалил Диас-Канеля за его стабильный политический рост и "идеологическую твердость". Также Кастро отмечал, что его будущий преемник не является выскочкой в кубинской политике.
Несмотря на то, что слухи о новом назначении Диас-Канеля ходили уже давно, предсказать, каким будет его политический курс, весьма непросто.
Многие аналитики полагают, что даже если новый лидер Кубы и захочет провести радикальные перемены, его руки будут связаны, особенно если Рауль Кастро продолжит оказывать влияние на политику острова и после своей отставки.
Как ожидается, Кастро сохранит за собой ключевой пост в Коммунистической партии и не передаст своему преемнику полный контроль над ней до тех пор, пока не убедится, что он продолжит проводить курс братьев Кастро, установившийся в стране почти 60 лет назад.
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