Президент Южной Кореи сообщил о готовности КНДР к денуклиаризации

Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп, июнь 2017 года

Северная Корея выразила готовность отказаться от ядерного оружия, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. При этом КНДР не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских солдат из Южной Кореи, пояснил Мун в ходе встречи с главами южнокорейских медиакомпаний в Сеуле в четверг, 19 апреля. По его словам, в обмен на денуклиаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности".

Накануне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил надежду на успех запланированных прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вместе с тем Трамп не намерен идти на уступки в требовании о прекращении атомной программы КНДР и покинет встречу, если она не принесет результата.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео, который в ближайшее время может быть утвержден на посту госсекретаря США, недавно встретился с лидером КНДР. Визит Помпео в Северную Корею стал одним из этапов подготовки к прямым переговорам Трампа и Кима о северокорейской ядерной программе.

В марте 2018 года руководство Северной Кореи предложило провести встречу Кима и Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". Между тем на 27 апреля назначена встреча Кима и президента Южной Кореи, которая пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом.