Финансовые новости
- |
- 19.04.18
- |
- 23:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Президент Южной Кореи сообщил о готовности КНДР к денуклиаризации
18:54 19.04.2018 |
Северная Корея выразила готовность отказаться от ядерного оружия, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. При этом КНДР не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских солдат из Южной Кореи, пояснил Мун в ходе встречи с главами южнокорейских медиакомпаний в Сеуле в четверг, 19 апреля. По его словам, в обмен на денуклиаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности".
Накануне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил надежду на успех запланированных прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вместе с тем Трамп не намерен идти на уступки в требовании о прекращении атомной программы КНДР и покинет встречу, если она не принесет результата.
Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео, который в ближайшее время может быть утвержден на посту госсекретаря США, недавно встретился с лидером КНДР. Визит Помпео в Северную Корею стал одним из этапов подготовки к прямым переговорам Трампа и Кима о северокорейской ядерной программе.
В марте 2018 года руководство Северной Кореи предложило провести встречу Кима и Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". Между тем на 27 апреля назначена встреча Кима и президента Южной Кореи, которая пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост курса доллара 19 апреля обусловлен настроениями рынка вследствие значительных гривневых вливаний Госказначейства
ТОП-НОВОСТИ
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
|Когда в УПЦ МП назовут сторонников автокефалии “коррупционерами”
|Глава Укравтодора не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах
|Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Страсбурге приняли важные рекомендации об ассоциации Украина-ЕС
|Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель: что о нем известно?
|Президент Южной Кореи сообщил о готовности КНДР к денуклиаризации
|ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств
|В России планируется введение стандартов в области искусственного интеллекта
|В чем расходятся позиции Берлина и Парижа по реформе Евросоюза
Это интересно
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”
|Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров
|Смех на рабочем месте - признак… чего?
|Мошенники запустили фейковую криптогривну
|Toyota в 2021 году начнёт поставлять в США автомобили с технологией DSRC, позволяющей машинам общаться между собой