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В чем расходятся позиции Берлина и Парижа по реформе Евросоюза
12:48 19.04.2018 |
Они называют друг друга "либер Эмманюэль" и "шер Ангела" и поддерживают тесные, дружеские отношения - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Они доверяют друг другу, но не делают тайны и из их расхождений во взглядах. Оба знают: если Германия и Франция не будут стоять на одних позициях, хорошо идти дела в Европе не могут. Компромиссы лидеры двух стран ищут прежде всего в европейской экономической и финансовой политике.
Реформа еврозоны, предложенная Макроном
Макрон хочет сделать еврозону устойчивой к кризисам и добивается разработки программы действий, чтобы продвигаться "шаг за шагом". Хотя новое правительство ФРГ и назвала своим приоритетом "прорыв для Европы" и выразило принципиальную готовность делать более высокие взносы в бюджет ЕС, однако у значительной части кабинета в Берлине сохраняется скептическое отношение.
Аргумент противников: планы Макрона не в интересах Германии, поскольку они вынуждают немецких налогоплательщиков оплачивать счета за другие страны. Подобный "трансферный союз", считают критики французского президента, не согласуется с Основным законом ФРГ, противоречит воле избирателей, а также многих северных стран, входящих в еврозону. Два пункта, особенно важные для Макрона, вызывают в Германии явное противодействие.
Общий бюджет для еврозоны
Имея общий бюджет, считает Макрон, страны еврозоны могли бы в случае экономических кризисов принимать необходимые меры и финансировать резервные фонды. Откуда именно должны поступать деньги, пока неясно. Кроме того, Макрон часто говорил о создании для еврозоны поста министра финансов.
"Мы отвергаем идею министра финансов ЕС", - заявил 17 апреля, после речи Макрона в Европарламенте, глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). По его словам, прежде чем обсуждать предложение о бюджете еврозоны, следует на саммите Евросоюза в июне сперва договориться о бюджете для всего ЕС в целом. После выхода Великобритании из ЕС нагрузка на других его членов возрастет.
Общая ответственность за банковские вклады
В качестве реакции на финансовый кризис в 2014 году было принято решение создать европейский банковский союз. Он должен опираться на три краеугольных камня, однако пока имеются лишь два: европейский банковский надзор и механизм упорядоченного банкротства банков. Макрон настаивает на недостающей пока общей системе гарантий выплаты вкладов, чтобы защитить деньги европейских вкладчиков.
С этим немцы также не торопятся. Еще в марте новый министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) похвалил планы Макрона, однако уже в апреле он дал понять, что быстро систему страхования вкладов не создать. Сначала все европейские банки должны сократить свои риски и избавиться от "плохих кредитов". Этой позиции придерживался и предшественник Шольца на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).
Возможны ли компромиссы между Берлином и Парижем?
В то время как позиции Макрона во Франции достаточно сильны, и он может в некотором роде править самостоятельно, Меркель вынуждена постоянно оглядываться на своих партнеров по коалиции. Кроме того, ей противостоят однопартийцы из Христианско-демократического союза (ХДС), а также члены Христианско-социального союза (ХСС), входящего в блок христианских партий (ХДС/ХСС). Свои возражения они обосновывают тем, что те или иные инициативы и шаги Меркель, по их мнению, не соответствуют интересам Германии. К тому же канлер боится усиления оппозиции, ведь в таких партиях, как "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) сопротивление "трансферному союзу" еще сильнее.
Кроме того, немцы могут указать на то, что некоторые страны Европы, такие, как Финляндия и Нидерланды, не поддерживают планы Макрона. Они выступают против более тесного валютного союза и усиления финансовой ответственности за страны юга Европы, выразителем чьих интересов считают президента Франции.
Меркель подчеркивает, что реформа ЕС гораздо более шире, чем реформирование еврозоны. "К июню мы вместе с Францией найдем совместное решение", - говорит она, обещая при этом "серьезный пакет мер", который обе страны сообща воплотят в жизнь.
Как выглядят германо-французские отношения?
Между Германией и Францией давно сложились тесные взаимоотношения. И Берлин с Парижем будут их углублять. Вехой в истории двусторонних связей стал Елисейский договор, подписанный 22 января 1963 года президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer).
Этот документ положил конец вражде двух соседних государств. Они договорились о проведении двусторонних правительственных консультаций и многосторонних молодежных обменов. В них приняло участие более 8 млн юных французов и немцев. 55 лет спустя договор о дружбе между Германией и Францией должен быть составлен по-новому и расширен.
Планируется, прежде всего, осуществлять более тесное сотрудничество в пограничных регионах, а также в сфере образования. Все это должно привести к большему взаимодействию между гражданами обеих стран. До конца года новый Елисейский договор должен быть готов.
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