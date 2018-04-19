Что ждет Кубу после завершения эры Кастро?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что ждет Кубу после завершения эры Кастро?

08:30 19.04.2018 |

Мир

 Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро

Прошло почти 60 лет с тех пор, как Фидель и Рауль Кастро спустились с гор Сьерра-Маэстра с отрядами партизан-коммунистов, чтобы свергнуть Фульхенсио Батисту, - авторитарного кубинского президента, опиравшегося в своей власти на поддержку Соединенных Штатов.

С тех пор на Кубе не было других лидеров, кроме братьев Кастро, - вначале Фиделя, руководившего однопартийным коммунистическим государством с 1959 по 2008 годы, а затем его брата Рауля, в связи с болезнью Фиделя взявшего бразды правления в свои руки. Но теперь на Кубе должна начаться новая эра - 19 апреля 86-летний Рауль Кастро оставляет свой пост главы государства и правительства, и ему на смену, по всей видимости, придет его заместитель - 57-летний Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Новый лидер, старый курс?

Дипломированный инженер, избравший партийную деятельность и занимавший ряд постов в Коммунистической партии, Диас-Канель - первый кубинский партийный лидер, который родился уже после революции 1959 года. Впрочем, политические эксперты сомневаются, что с его приходом к власти на Кубе произойдут значительные изменения, включающие в себя крайне необходимые экономические реформы и отказ от ряда политических ограничений.

"Нам не стоит ожидать существенных политических изменений в результате прихода к власти Диаса-Канеля, - говорит Уильям Леогранде, профессор Американского университета в Вашингтоне, специалист по кубинской политике. - Если бы он не был согласен с политикой Рауля Кастро, он бы не стал его преемником".

По словам профессора кафедры латиноамериканской политики в Международном университете Флориды в Майами Эдуардо Гамарра, Диаса-Канеля нельзя назвать ни прогрессивным, ни либеральным политиком. "Он не заинтересован в том, чтобы тут же воспользоваться любой представленной возможностью, которая может привести к либерализации режима", - утверждает Гамарра.

Ожидается, что Рауль Кастро останется на посту лидера Коммунистической партии как минимум до 2021 года. С одной стороны это означает, что он сохранит за собой возможность и далее оказывать влияние на политику страны, с другой стороны, он сможет поддержать Диаса-Канеля, если тот решит провести экономические реформы, противоречащие интересам правительственной и партийной бюрократии.

"Если Диас-Канель примет смелое и непростое, но хорошее решение, Рауль может сказать: "Я поддерживаю его", и тем самым облегчить его задачу", - говорит Хорхе Домингес, один из основных экспертов по Кубе в Гарвардском университете.

Необходимость денежной реформы

После прихода к власти в 2008 году Рауль Кастро осуществил ряд экономических реформ. Но несмотря на призывы отменить двойную валютную систему и разные обменные курсы, он или не смог, или не захотел этого сделать.

На Кубе существует два вида валюты: кубинское песо (CUP), курс которого к американскому доллару составляет 24 к одному, и кубинское конвертируемое песо (CUC) с курсом по отношению к американскому доллару один к одному. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемое песо используется в основном в туристической отрасли. Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений.

"Возможно, что политика Диаса-Канеля будет сфокусирована на денежной и валютной реформах Кубы, - предполагает Домингес.- Для управления экономикой необходимо унифицировать валюту и обменные курсы". По его словам, отсутствие изменений в финансовой системе приведет к тому, что экономика страны еще как минимум десять лет будет пребывать в стагнации, ставшей "самым непривлекательным наследием эпохи Рауля".

Реформирование денежной системы, в свою очередь, способно перераспределить экономический баланс, в стране появятся новые победители и проигравшие, и это может привести к политической неопределенности. "Противодействие реформам частично объясняется страхом перед политическими последствиями и личной незаинтересованностью в них бюрократов", - говорит Леогранде.

Но и он, и Домингес утверждают, что военные, контролирующие все сферы жизни на острове, - от государственных ферм до фабрик и гостиниц - поддерживают экономические реформы, очевидно, считая их выгодными.

Между тем, стране срочно необходимы реформы и новые инвестиции, поскольку кубинская экономика в значительной степени ощутила на себе последствия политического и экономического кризиса, разразившегося в Венесуэле. Главный союзник Кубы в Северной и Южной Америке, Венесуэла существенно сократила субсидируемые поставки нефти Гаване, что больно ударило по острову.

Отношения с Соединенными Штатами

Диас-Канель придет к власти в момент существенного охлаждения отношений Кубы с Соединенными Штатами, последовавшего после исторического сближения при президенте Бараке Обаме. Страны восстановили дипломатические отношения в 2015 году несмотря продолжающееся многолетнее торговое эмбарго США, которое вправе отменить только Конгресс. После того как Куба нормализовала отношения с США, количество туристов на острове и число денежных переводов выросли вдвое.

Однако администрация президента Дональда Трампа, похоже, выступает против инициатив по сближению с Гаваной. Белый дом уже восстановил часть туристических и коммерческих ограничений, мотивируя это несоблюдением прав человека на Кубе, наличием политических заключенных и отсутствием свободных и справедливых выборов.

Вновь возникшую между США и Кубой напряженность усилила серия загадочных звуковых атак в 2016 и 2017 годах, жертвами которых, как утверждает Вашингтон, стали не менее 20 американских дипломатов в Гаване, полностью или частично утративших слух. Акустические нападения, природу которых не удалось установить, побудили Соединенные Штаты отозвать из посольства на Кубе большую часть своего дипломатического персонала и выслать из США 15 кубинских дипломатов.

Наследие - Обамы, жесткий тон - Трампа

Политика Дональда Трампа в отношении Кубы поддерживается сторонниками жесткого курса из Республиканской партии, в частности, американскими политиками кубинского происхождения, такими, как Марк Рубио - сенатором от главного "колеблющегося штата" Флорида, где проживает много кубинских эмигрантов-противников режима Кастро. Так что отношения с Гаваной Трамп выстраивает также с учетом интересов своих избирателей во Флориде.

"Диас-Канель не будет приветствовать инициативы американских кубинцев в таких сферах, как гражданское общество и демократия", - уверен профессор университета Флориды Эдуардо Гамарра. На фоне антикубинских настроений радикально настроенных республиканцев ему будет легче занять жесткую позицию, считает политолог. По его мнению, в настоящее время Куба экономически и политически гораздо ближе к России и Китаю - странам, которые не связывают инвестиции с вопросами соблюдения прав человека и развитием демократии.

Впрочем, Хорхе Домингес из Гарвардского университета считает, что хотя Куба и не является приоритетным направлением в политике Дональда Трампа, отношения Гаваны и Вашингтона в действительности лучше, чем кажутся. "Соединенные Штаты и кубинское правительство поддерживают тесные контакты в правоохранительной сфере, в вопросах береговой охраны, миграции, границ военно-морской базы в заливе Гуантанамо, в области отслеживания ураганов, океанографических исследований, гражданской авиации. Сотни тысяч американцев по-прежнему посещают Кубу", - говорит Домингес. И все это, по его словам, прикрывается "грубой, сварливой, жесткой риторики". "Это своего рода политическая сделка, которую заключил Дональд Трамп: хорошее практическое политическое наследие Обамы будет жить, но мы изменим тон", - заключает политолог.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

15:20 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.2277 грн

14:13 ФГВФЛ про­ве­дет меж­ду­на­род­ные рас­сле­до­ва­ния банк­рот­ства бан­ков

12:29 Бир­жи АТР 19 ап­ре­ля за­кры­лись в плю­се на фоне ощу­ти­мо­го ро­ста цен на нефть

12:26 Порт­фель ОВГЗ не­ре­зи­ден­тов умень­шил­ся на 0,5 млрд грн

12:22 Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла бан­ков в мар­те сни­зил­ся на 0,42 п. п. до 16,49%

11:43 НБУ в I кв. по­лу­чил 0,97 млрд грн в счет по­га­ше­ния ре­фи­нан­си­ро­ва­ния не­пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков

11:38 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.04.18

11:35 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 18.04.18

11:00 НБУ про­дал 18 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 3 599 млн гри­вен

10:54 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19.04.18

10:53 18 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $21,9 млн до $194,5 млн

09:19 МТСБУ по­лу­чи­ло но­вый пре­зи­ди­ум

09:06 Це­ны на зо­ло­то 19 ап­ре­ля ко­леб­лют­ся по­сле пуб­ли­ка­ции ком­мен­та­ри­ев ФРС

08:55 По­че­му курс грив­ни укре­пил­ся и что ждет ва­лют­ный ры­нок к ле­ту

08:23 Го­су­дар­ствен­ный Укр­эк­сим­банк на­нял ис­клю­чен­ную из ре­ест­ра НБУ ауди­тор­скую ком­па­нию PwC для про­фес­сио­наль­ных услуг за $24 тыс

• дальше…

15:26 Це­ны на нефть уско­ри­ли рост 19 ап­ре­ля, Brent по­до­ро­жа­ла до $74,7 за бар­рель

12:13 Сред­не­сроч­ное пла­ни­ро­ва­ние из­ба­вит от па­ра­зи­ти­ро­ва­ния на гос­бюд­же­те - Да­ни­люк

12:00 Укра­и­на ис­чер­па­ла шесть квот на бес­по­шлин­ный экс­порт аг­рар­ной про­дук­ции в Ев­ро­со­юз

11:03 Укра­ин­ская ГТС сто­ит 328 мил­ли­ар­дов гри­вен - Ernst & Young

10:27 Бит­ва за “мінімал­ку”: чи бу­де 4200

09:35 В ян­ва­ре-фев­ра­ле чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась на 40,1 тыс. до 42,3 млн

18.04 Про­гресс в ре­фор­мах в Укра­ине за­мед­лил­ся, - МВФ

18.04 Уж на ско­во­род­ке. Что сде­ла­ло из Мед­вед­чу­ка “бе­ше­ный прин­тер” “Га­з­про­ма”

18.04 Нефть уско­ри­ла рост 18 ап­ре­ля на дан­ных о за­па­сах в США, це­на Brent пре­вы­си­ла $73 за бар­рель

18.04 Да­ни­люк со­мне­ва­ет­ся в при­ня­тии зе­мель­ной ре­фор­мы до вы­бо­ров

• дальше…

13:41 В Рос­сии пла­ни­ру­ет­ся вве­де­ние стан­дар­тов в об­ла­сти ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та

12:48 В чем рас­хо­дят­ся по­зи­ции Бер­ли­на и Па­ри­жа по ре­фор­ме Ев­ро­со­ю­за

12:42 В Ере­ване по­ли­ция за­дер­жи­ва­ет оп­по­зи­ци­о­не­ров

08:30 Что ждет Ку­бу по­сле за­вер­ше­ния эры Ка­ст­ро?

08:04 WSJ: ЕС пла­ни­ру­ет сни­зить по­шли­ны на ав­то­мо­би­ли из США, чтобы из­бе­жать по­шлин на ме­тал­лы

18.04 Ха­ной за­пре­тил ис­поль­зо­ва­ние крип­то­ва­лют в элек­трон­ной ком­мер­ции

18.04 Ми­ро­вой долг со­ста­вил 164 трил­ли­о­на дол­ла­ров или по­чти 225% ми­ро­во­го ВВП, - МВФ

18.04 В МВФ на­зва­ли ос­нов­ные рис­ки для ми­ро­вой эко­но­ми­ки

18.04 Тур­ция про­ве­дет до­сроч­ные вы­бо­ры пре­зи­ден­та и пар­ла­мен­та 24 июня

18.04 Иран офи­ци­аль­но пе­ре­хо­дит с дол­ла­ра на ев­ро при меж­ду­на­род­ных рас­че­тах

18.04 Ин­дий­цы мас­со­во сни­ма­ют ва­лю­ту в бан­ко­ма­тах

18.04 За­ме­сти­тель ген­се­ка НАТО: В ре­ше­нии сам­ми­та Аль­ян­са точ­но бу­дет го­во­рить­ся об Укра­ине

18.04 Из­ра­иль­ский удар по аэро­дро­му в Си­рии был со­гла­со­ван с Трам­пом

18.04 Трамп: Член­ство в ВТО и ТТП не­вы­год­но для США

18.04 В Са­у­дов­ской Ара­вии от­кры­ва­ет­ся пер­вый ки­но­те­атр

• дальше…

15:19 Гла­ва Украв­то­до­ра не под­дер­жи­ва­ет идею от­ме­ны жел­то­го сиг­на­ла све­то­фо­ра на до­ро­гах

18.04 Ка­б­мин хо­чет от­ме­нить жел­тый сиг­нал све­то­фо­ра

18.04 Укра­и­на под­ня­лась на 29 по­зи­цию в ав­то­ри­тет­ном меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге Global Firepower Index

17.04 Про­пис­ка по-но­во­му: пра­ви­ла ре­ги­стра­ции в Укра­ине из­ме­нят

13.04 Укра­и­на под­пи­са­ла кон­вен­цию Со­ве­та Ев­ро­пы о до­сту­пе к офи­ци­аль­ным до­ку­мен­там

12.04 Ва­кант­ность тор­го­вых пло­ща­дей в Ки­е­ве в І кв.-2018 со­кра­ти­лась до 4,5%

12.04 Про­да­жи жи­лья в Ки­е­ве в 2017г пре­вы­си­ли объ­ем вве­де­ния в экс­плу­а­та­цию на 21% - экс­пер­ты

12.04 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет под­го­то­вить пред­ло­же­ния по пре­кра­ще­нию уча­стия Укра­и­ны в СНГ

11.04 По­ро­шен­ко анон­си­ро­вал се­рий­ное про­из­вод­ство “Оль­хи”

10.04 Мэр Ки­е­ва: Остав­лять ав­то под зна­ком "пар­ков­ка запрещена" бу­дет очень до­ро­го

06.04 Ва­кант­ность тор­го­вых пло­ща­дей в Ки­е­ве в 2017г сни­зи­лась до 5% - CBRE

06.04 Швед­ские биз­нес­ме­ны кри­ти­ку­ют тен­де­ры по стро­и­тель­ству укра­ин­ских до­рог

05.04 На­род­ная обо­рон­ка: По­че­му Укра­и­на вы­бра­ла фран­цуз­ский путь

05.04 Ко­гда мож­но бу­дет пить во­ду из кра­на?

04.04 Укра­и­на на­ча­ла оформ­ле­ние элек­трон­ных виз для граж­дан 46 стран

• дальше…

18.04 Про­гресс в ре­фор­мах в Укра­ине за­мед­лил­ся, - МВФ

18.04 Уж на ско­во­род­ке. Что сде­ла­ло из Мед­вед­чу­ка “бе­ше­ный прин­тер” “Га­з­про­ма”

18.04 Во­вка окон­ча­тель­но не до­пу­сти­ли к кон­кур­су на чле­нов НКРЭКУ

18.04 Укра­и­на под­ня­лась на 29 по­зи­цию в ав­то­ри­тет­ном меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге Global Firepower Index

18.04 За­ме­сти­тель ген­се­ка НАТО: В ре­ше­нии сам­ми­та Аль­ян­са точ­но бу­дет го­во­рить­ся об Укра­ине

18.04 С при­це­лом на граж­дан­ских. Ка­кие про­во­ка­ции го­то­вят ок­ку­пан­ты на Дон­бас­се к 9 мая

17.04 Еди­ная по­мест­ная цер­ковь. За­чем По­ро­шен­ко взял­ся не­сти крест Ющен­ко

17.04 Скан­дал с БМП-1: Кто при­ду­мал “ зра­ду” с по­куп­кой чеш­ской бро­не­тех­ни­ки

17.04 Ма­тиос по­дал в суд на на­чаль­ни­ка Ген­шта­ба Му­жен­ко

16.04 Ко­гда Ра­би­но­вич и Му­ра­ев на­зо­вут Бой­ко пре­да­те­лем Дон­бас­са

16.04 Тех­но­ло­гия ми­ни-тер­ак­тов: Ко­му по­на­до­би­лось пу­гать “Ки­ев­гор­строй” и “Ки­е­вэнер­го”

16.04 Ава­ков ре­шил отобрать го­лу­бую кас­ку у По­ро­шен­ко

16.04 Жа­ло­бы в от­но­ше­нии Хо­лод­ниц­ко­го изу­ча­ет до­клад­чик КДКП, за­се­да­ние ко­мис­сии бу­дет от­кры­тым - ген­про­ку­рор

16.04 В за­пи­сях Хо­лод­ниц­ко­го нет ос­но­ва­ний для при­вле­че­ния его к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, сей­час он в от­пус­ке - Лу­цен­ко

16.04 Вес­на на Дон­бас­се. Че­го ждать на фрон­те с на­ступ­ле­ни­ем теп­ла

• дальше…

15:36 Facebook при­дет­ся от­ве­тить в су­де за рас­по­зна­ва­ние лиц без раз­ре­ше­ния

13:09 Xiaomi вы­пу­сти­ла сал­фет­ки для очист­ки мо­биль­ных устройств

13:00 Пер­вая ком­мер­че­ская ли­ния Hyperloop за­ра­бо­та­ет уже через два го­да

18.04 iPhone X со­брал льви­ную до­лю при­бы­ли от про­даж в от­рас­ли в 4 квар­та­ле 2017 го­да

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Volkswagen по­ме­ня­ет ло­го­тип, чтобы пе­ре­стать быть “слиш­ком не­мец­ким”

18.04 Элек­тро­к­рос­со­вер Buick про­едет без под­за­ряд­ки 600 ки­ло­мет­ров

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

17.04 Мо­шен­ни­ки за­пу­сти­ли фей­ко­вую крип­то­грив­ну

17.04 Toyota в 2021 го­ду начнёт по­став­лять в США ав­то­мо­би­ли с тех­но­ло­ги­ей DSRC, поз­во­ля­ю­щей ма­ши­нам об­щать­ся меж­ду со­бой

17.04 Ми­ни­стер­ство тор­гов­ли США за­пре­ти­ло аме­ри­кан­ским про­из­во­ди­те­лям про­да­вать ком­па­нии ZTE про­дук­цию до 2025 го­да

17.04 Бри­тан­цы на­зва­ли са­мый без­опас­ный ав­то­мо­биль

17.04 Уже к кон­цу сле­ду­ю­ще­го го­да у Porsche в США бу­дет не ме­нее 500 быст­рых за­ряд­ных стан­ций для элек­тро­мо­би­лей

17.04 SpaceX мо­жет на­учить­ся воз­вра­щать и вто­рые сту­пе­ни сво­их ра­кет, ис­поль­зуя ги­гант­ские воз­душ­ные ша­ры

16.04 Ford начнёт мас­штаб­ное раз­вёр­ты­ва­ние сер­ви­са ро­бо­мо­би­лей к 2021 го­ду

• дальше…

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно