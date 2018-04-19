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Что ждет Кубу после завершения эры Кастро?
08:30 19.04.2018 |
Прошло почти 60 лет с тех пор, как Фидель и Рауль Кастро спустились с гор Сьерра-Маэстра с отрядами партизан-коммунистов, чтобы свергнуть Фульхенсио Батисту, - авторитарного кубинского президента, опиравшегося в своей власти на поддержку Соединенных Штатов.
С тех пор на Кубе не было других лидеров, кроме братьев Кастро, - вначале Фиделя, руководившего однопартийным коммунистическим государством с 1959 по 2008 годы, а затем его брата Рауля, в связи с болезнью Фиделя взявшего бразды правления в свои руки. Но теперь на Кубе должна начаться новая эра - 19 апреля 86-летний Рауль Кастро оставляет свой пост главы государства и правительства, и ему на смену, по всей видимости, придет его заместитель - 57-летний Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.
Новый лидер, старый курс?
Дипломированный инженер, избравший партийную деятельность и занимавший ряд постов в Коммунистической партии, Диас-Канель - первый кубинский партийный лидер, который родился уже после революции 1959 года. Впрочем, политические эксперты сомневаются, что с его приходом к власти на Кубе произойдут значительные изменения, включающие в себя крайне необходимые экономические реформы и отказ от ряда политических ограничений.
"Нам не стоит ожидать существенных политических изменений в результате прихода к власти Диаса-Канеля, - говорит Уильям Леогранде, профессор Американского университета в Вашингтоне, специалист по кубинской политике. - Если бы он не был согласен с политикой Рауля Кастро, он бы не стал его преемником".
По словам профессора кафедры латиноамериканской политики в Международном университете Флориды в Майами Эдуардо Гамарра, Диаса-Канеля нельзя назвать ни прогрессивным, ни либеральным политиком. "Он не заинтересован в том, чтобы тут же воспользоваться любой представленной возможностью, которая может привести к либерализации режима", - утверждает Гамарра.
Ожидается, что Рауль Кастро останется на посту лидера Коммунистической партии как минимум до 2021 года. С одной стороны это означает, что он сохранит за собой возможность и далее оказывать влияние на политику страны, с другой стороны, он сможет поддержать Диаса-Канеля, если тот решит провести экономические реформы, противоречащие интересам правительственной и партийной бюрократии.
"Если Диас-Канель примет смелое и непростое, но хорошее решение, Рауль может сказать: "Я поддерживаю его", и тем самым облегчить его задачу", - говорит Хорхе Домингес, один из основных экспертов по Кубе в Гарвардском университете.
Необходимость денежной реформы
После прихода к власти в 2008 году Рауль Кастро осуществил ряд экономических реформ. Но несмотря на призывы отменить двойную валютную систему и разные обменные курсы, он или не смог, или не захотел этого сделать.
На Кубе существует два вида валюты: кубинское песо (CUP), курс которого к американскому доллару составляет 24 к одному, и кубинское конвертируемое песо (CUC) с курсом по отношению к американскому доллару один к одному. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемое песо используется в основном в туристической отрасли. Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений.
"Возможно, что политика Диаса-Канеля будет сфокусирована на денежной и валютной реформах Кубы, - предполагает Домингес.- Для управления экономикой необходимо унифицировать валюту и обменные курсы". По его словам, отсутствие изменений в финансовой системе приведет к тому, что экономика страны еще как минимум десять лет будет пребывать в стагнации, ставшей "самым непривлекательным наследием эпохи Рауля".
Реформирование денежной системы, в свою очередь, способно перераспределить экономический баланс, в стране появятся новые победители и проигравшие, и это может привести к политической неопределенности. "Противодействие реформам частично объясняется страхом перед политическими последствиями и личной незаинтересованностью в них бюрократов", - говорит Леогранде.
Но и он, и Домингес утверждают, что военные, контролирующие все сферы жизни на острове, - от государственных ферм до фабрик и гостиниц - поддерживают экономические реформы, очевидно, считая их выгодными.
Между тем, стране срочно необходимы реформы и новые инвестиции, поскольку кубинская экономика в значительной степени ощутила на себе последствия политического и экономического кризиса, разразившегося в Венесуэле. Главный союзник Кубы в Северной и Южной Америке, Венесуэла существенно сократила субсидируемые поставки нефти Гаване, что больно ударило по острову.
Отношения с Соединенными Штатами
Диас-Канель придет к власти в момент существенного охлаждения отношений Кубы с Соединенными Штатами, последовавшего после исторического сближения при президенте Бараке Обаме. Страны восстановили дипломатические отношения в 2015 году несмотря продолжающееся многолетнее торговое эмбарго США, которое вправе отменить только Конгресс. После того как Куба нормализовала отношения с США, количество туристов на острове и число денежных переводов выросли вдвое.
Однако администрация президента Дональда Трампа, похоже, выступает против инициатив по сближению с Гаваной. Белый дом уже восстановил часть туристических и коммерческих ограничений, мотивируя это несоблюдением прав человека на Кубе, наличием политических заключенных и отсутствием свободных и справедливых выборов.
Вновь возникшую между США и Кубой напряженность усилила серия загадочных звуковых атак в 2016 и 2017 годах, жертвами которых, как утверждает Вашингтон, стали не менее 20 американских дипломатов в Гаване, полностью или частично утративших слух. Акустические нападения, природу которых не удалось установить, побудили Соединенные Штаты отозвать из посольства на Кубе большую часть своего дипломатического персонала и выслать из США 15 кубинских дипломатов.
Наследие - Обамы, жесткий тон - Трампа
Политика Дональда Трампа в отношении Кубы поддерживается сторонниками жесткого курса из Республиканской партии, в частности, американскими политиками кубинского происхождения, такими, как Марк Рубио - сенатором от главного "колеблющегося штата" Флорида, где проживает много кубинских эмигрантов-противников режима Кастро. Так что отношения с Гаваной Трамп выстраивает также с учетом интересов своих избирателей во Флориде.
"Диас-Канель не будет приветствовать инициативы американских кубинцев в таких сферах, как гражданское общество и демократия", - уверен профессор университета Флориды Эдуардо Гамарра. На фоне антикубинских настроений радикально настроенных республиканцев ему будет легче занять жесткую позицию, считает политолог. По его мнению, в настоящее время Куба экономически и политически гораздо ближе к России и Китаю - странам, которые не связывают инвестиции с вопросами соблюдения прав человека и развитием демократии.
Впрочем, Хорхе Домингес из Гарвардского университета считает, что хотя Куба и не является приоритетным направлением в политике Дональда Трампа, отношения Гаваны и Вашингтона в действительности лучше, чем кажутся. "Соединенные Штаты и кубинское правительство поддерживают тесные контакты в правоохранительной сфере, в вопросах береговой охраны, миграции, границ военно-морской базы в заливе Гуантанамо, в области отслеживания ураганов, океанографических исследований, гражданской авиации. Сотни тысяч американцев по-прежнему посещают Кубу", - говорит Домингес. И все это, по его словам, прикрывается "грубой, сварливой, жесткой риторики". "Это своего рода политическая сделка, которую заключил Дональд Трамп: хорошее практическое политическое наследие Обамы будет жить, но мы изменим тон", - заключает политолог.
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