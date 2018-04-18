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Ханой запретил использование криптовалют в электронной коммерции
18:35 18.04.2018 |
Департамент промышленности и торговли Ханоя, столицы Вьетнама, запретил организациям и отдельным лицам, вовлеченным в электронную торговлю, принимать биткоин и другие криптовалюты. Этот шаг последовал за директивой, подписанной премьер-министром страны и направленной на ужесточение регулирования криптовалют.
Департамент объявил в субботу о рассылке документа № 1638/SCT-QLTM «организациям и лицам, прямо или косвенно связанным с электронной торговлей в Ханое», с указанием на то, чтобы они не использовали биткоин и другие криптовалюты для приема платежей. В департаменте отметили, что нарушение этого правила будет преследоваться по закону:
«Департамент промышленности и торговли требует от организаций и частных лиц, которые прямо или косвенно участвуют в электронной торговле в Ханое, строго соблюдать вышеупомянутые правила и не использовать биткоин и другие виртуальные валюты для оплаты онлайн-покупок и онлайн-услуг, так как это нарушает законодательство Вьетнама».
Ссылаясь на постановление правительства №101/2012/ND-CP по неденежным платежным инструментам, в документе говорится: «биткоин и другие подобные виртуальные валюты не являются законными платежными средствами во Вьетнаме. Выпуск, поставка, использование биткоина и аналогичной виртуальной валюты запрещено во Вьетнаме». Нарушителям этого постановления грозит штраф примерно от 6 600 до 8 800 долларов.
На прошлой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (Nguyễn Xuân Phúc) подписал директиву по усилению контроля за деятельностью, связанной с биткоином и другими криптовалютами. Это шаг последовал за сообщениями о «самом большом цифровом мошенничестве в истории страны» - примерно 32 000 вьетнамцев были обмануты мошенниками и в общей сложности потеряли 658 миллионов долларов. В настоящее время полиция расследует это дело.
Между тем, Министерство юстиции, Государственный банк Вьетнама (SBV) и связанные с ними агентства работают над нормативной базой для криптовалют. По данным Таможенного департамента города Хошимина, число устройств для майнинга биткоина, законно ввезенных в страну, резко возросло с прошлого года, что побудило департамент предложить запрет на их импорт. Ранее в этом году таможенная служба обнаружила, что в первые три недели января в страну было ввезено до 8000 устройств для майнинга.
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