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Мировой долг составил 164 триллиона долларов или почти 225% мирового ВВП, - МВФ
17:25 18.04.2018 |
Суммарный глобальный долг достиг нового рекордного максимума - 164 триллиона долларов или почти 225% мирового ВВП. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам бюджетной политики Международного валютного фонда Витор Гаспар во время презентации ежегодного "Бюджетного вестника" (Fiscal Monitor Report) сегодня в Вашингтоне, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Львиная доля мировых долгов приходится на страны с развитой экономикой", - уточнил Гаспар. Речь идет, прежде всего, о развитых странах G20.
Это, по мнению экспертов МВФ, может стать поводом для начала очередного глобального экономического кризиса в среднесрочной перспективе. Так, суммарные долги стран с развитой экономикой составили 135 трлн долларов. При этом за последние 12 лет этот показатель вырос примерно на 80 трлн долларов. Примерно 30% в структуре общего мирового долга - составляют заимствования США и Китая.
В странах с развивающейся экономикой - в среднем 50% от суммарного ВВП - долги, связанные, прежде всего, с пережитыми за последнее десятилетие финансовыми кризисами.
"Наша аналитика демонстрирует, что 40% стран с низким уровнем дохода уже сейчас снова подвергаются негативным финансовым тенденциям или даже находятся в бедственном положении. В ближайшие пять лет эта кризисная ситуация для них будет только усугубляться", - считает Гаспар.
По его мнению, крайне важно, чтобы страны с низким уровнем дохода укрепляли свою фискальную политику таким образом, чтобы "быть в состоянии обслуживать свои долги".
"Нужно правильно расставлять приоритеты: навести порядок в налоговом администрировании, направить финансирование на развитие здравоохранения, образования и государственной инфраструктуры", - уточнил высокопоставленный чиновник МВФ.
В Фонде призывают государства избегать ненадежных финансовых стимулов и цикличности экономики, а также "направить все силы на удержание роста бюджетного дефицита и внешнего долга".
Напомним, ранее сообщалось, что финансовый советник МВФ Тобиас Адриан, представляя весенний доклад о "Глобальной финансовой стабильности", назвал распространение на рынки рисковых активов, рекордный рост долгового кредитования, а также неподкрепленность доллара в неамериканских банках основными проблемами, делающими глобальную экономику более уязвимой.
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