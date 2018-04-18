В МВФ назвали основные риски для мировой экономики

Международный валютный фонд сегодня опубликовал свой ежегодный доклад о "Глобальной финансовой стабильности" (Global Financial Stability Report), передает корреспондент РБК-Украина.

Этот отчет - один из трех главных аналитических документов, которые ежегодно публикуются экономистами Фонда в апреле и в октябре.

Представляя весенний доклад этого года в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, финансовый советник МВФ Тобиас Адриан назвал три основные проблемы, которые делают глобальную экономику более уязвимой: наличие рисковых активов распространилось на множество рынков, существенное увеличение рисковых облигаций и рекордный рост долгового кредитования, а также неподкрепленность доллара в неамериканских банках. Сохранение этих проблем может привести к падению роста мировой экономики в течение следующих трех лет.

"Более быстрое, чем ожидалось, повышение уровня инфляции может привести к более быстрому снятию денежных средств некоторыми центральными банками. Это может вызвать внезапное ужесточение финансовых условий на рынках и резкое падение стоимости активов", - заявил Адриан.

По его словам, обесценивание активов может стать основным фактором для сокращения рынка капитала.

Несколько глав ежегодного отчета посвящены криптовалютам. Экономисты МВФ определяют их исключительно как технологию, а не как денежное средство. Сейчас криптовалютных активов в мире (то есть, активов, купленных или оцененных в криптовалюте) не так уж много, но они могут стать основанием для серьезных экономических рисков в будущем.

В МВФ также предложили превентивные меры, которые позволят странам защитить свои рынки.

"Центробанки всех стран должны незамедлительно нормализовать свою кредитно-денежную политику, - заявил Тобиас Адриан. - Регулирующие органы должны искать новые механизмы устранения финансовой уязвимости, а политики - противостоять откату реформ".

При этом он отметил, что мировая экономика продолжает восстанавливаться после глобального кризиса 2008-2009 годов, впрочем, определенное давление оказывает волатильность рынка и эскалация торговых войн.