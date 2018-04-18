Иран официально переходит с доллара на евро при международных расчетах

Правительство Ирана приняло решение отказаться от использования доллара в международных расчетах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и в официальных отчетах госучреждений, говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.

"Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)", - отмечается в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют "экономическим заговором".

