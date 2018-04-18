Индийцы массово снимают валюту в банкоматах

В Индии заканчивается валюта в банкоматах. Как сообщает Bloomberg, в нескольких штатах банкоматы перестали выдавать деньги.

Руководство страны вчера, 17 апреля, заверило граждан, что в стране достаточные запасы наличных денег, банковская система здорова и что деньги, в случае необходимости, будут печататься активнее.

Издание связывает этот панический спрос на валюту с решением премьер-министра Нарендры Моди в 2016 году существенно ограничить оборот наличных денег.

Вместе с тем, сейчас в Индии назревает крупный банковский скандал на основе информации о реальных объемах «плохих» кредитов, которую финучреждения до этого скрывали.

В Индийской ассоциации банковских сотрудников считают, что сложившаяся ситуация подрывает доверие к финансовой системе страны и что жизнь и здоровье работников банков может в результате оказаться под угрозой.

Там указывают, что больше всего индийцев беспокоит перспектива принятия закона о bail-out. Эта процедура предполагает использование депозитов для спасения банков-банкротов.