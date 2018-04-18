Финансовые новости
- |
- 18.04.18
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индийцы массово снимают валюту в банкоматах
15:47 18.04.2018 |
В Индии заканчивается валюта в банкоматах. Как сообщает Bloomberg, в нескольких штатах банкоматы перестали выдавать деньги.
Руководство страны вчера, 17 апреля, заверило граждан, что в стране достаточные запасы наличных денег, банковская система здорова и что деньги, в случае необходимости, будут печататься активнее.
Издание связывает этот панический спрос на валюту с решением премьер-министра Нарендры Моди в 2016 году существенно ограничить оборот наличных денег.
Вместе с тем, сейчас в Индии назревает крупный банковский скандал на основе информации о реальных объемах «плохих» кредитов, которую финучреждения до этого скрывали.
В Индийской ассоциации банковских сотрудников считают, что сложившаяся ситуация подрывает доверие к финансовой системе страны и что жизнь и здоровье работников банков может в результате оказаться под угрозой.
Там указывают, что больше всего индийцев беспокоит перспектива принятия закона о bail-out. Эта процедура предполагает использование депозитов для спасения банков-банкротов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уж на сковородке. Что сделало из Медведчука “бешеный принтер” “Газпрома”
ТОП-НОВОСТИ
|Вовка окончательно не допустили к конкурсу на членов НКРЭКУ
|Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора
|Украина поднялась на 29 позицию в авторитетном международном рейтинге Global Firepower Index
|“Волга-Днепр” - на выход: Сможет ли “Антонов” монополизировать авиаперевозки НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ханой запретил использование криптовалют в электронной коммерции
|Мировой долг составил 164 триллиона долларов или почти 225% мирового ВВП, - МВФ
|В МВФ назвали основные риски для мировой экономики
|Турция проведет досрочные выборы президента и парламента 24 июня
|Иран официально переходит с доллара на евро при международных расчетах
|Индийцы массово снимают валюту в банкоматах
Это интересно
|SpaceX может научиться возвращать и вторые ступени своих ракет, используя гигантские воздушные шары
|Ford начнёт масштабное развёртывание сервиса робомобилей к 2021 году
|За год Apple поймала 29 “шпионов”, 12 арестованы
|Фонарные столбы в Сингапуре хотят наделить функцией распознавания лиц
|Xiaomi организовала сбор средств на беговые смарт-кроссовки Huami Amazfit Antelope Light
|Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе
|Представлен Xiaomi Black Shark — игровой смартфон с жидкостной системой охлаждения и подключаемым контроллером