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Трамп: Членство в ВТО и ТТП невыгодно для США
08:49 18.04.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) невыгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и являются более выгодными формами торгового партнерства.
"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает", - написал Трамп в своем Twitter.
"Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация", - добавил американский президент.
Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасаются, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.
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