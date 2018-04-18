В Саудовской Аравии открывается первый кинотеатр

В среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии открывается первый публичный кинотеатр. Первое за 35 лет заведение примет посетителей в столице страны Эр-Рияде. В кинотеатре американской сети AMC (American Multi-Cinema) будет показан один из голливудских блокбастеров. Однако для простых жителей кинотеатр поначалу открыт не будет. Первый и ряд последующих показов в апреле смогут посетить только обладатели спецприглашений, сообщает руководство AMC.

Какой именно фильм будет показан на открытии кинотеатра, а также кто из гостей приглашен на просмотр, пока не сообщается. По неофициальным данным в Эр-Рияде покажут фильм "Черная пантера" Райана Куглера.

Кинотеатры в королевство Саудовская Аравия закрылись в начале 1980-х годов. Причиной для этого стало ультраконсервативное толкование некоторых религиозных норм, которое запрещает увеселительные мероприятия - концерты и просмотры фильмов. Решение об открытии кинотеатра - одна из мер по либерализации страны. Помимо этого, в Саудовской Аравии женщинам разрешили, посещать футбольные матчи, водить грузовики и мотоциклы, проводятся концерты и ярмарки. Главным инициатором перемен называют кронпринца Мухаммеда бен Сальмана, который также занимает пост министра обороны страны.