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СМИ США: глава ЦРУ ездил в КНДР и встречался с Ким Чен Ыном
08:39 18.04.2018 |
Глава ЦРУ и будущий госсекретарь США Майк Помпео совершил тайный визит в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники в администрации.
По их словам, Помпео ездил в КНДР на пасхальный уикенд (31 марта и 1 апреля), чтобы подготовить почву для прямых переговоров между президентом Трампом и северокорейским лидером.
Ранее сам Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР идут на "чрезвычайно высоком уровне", и уточнил, что рассматривает пять возможных мест для предстоящей встречи с Кимом.
Первыми о том, что Майк Помпео летал на переговоры в Пхеньян, сообщили журналисты Washington Post.
Издание уточняет, что визит состоялся вскоре после того, как стало известно о предстоящей отставке Рекса Тиллерсона и назначении главы ЦРУ новым госсекретарем.
Газета также напоминает, что контакта между Вашингтоном и Пхеньяном на столь высоком уровне не было с тех пор, как в 2000 году в Северную Корею для встречи с Ким Чен Иром летала госсекретарь Мадлен Олбрайт.
Журналисты обратились за подтверждением в ЦРУ, Белый дом и представительство Северной Кореи в ООН, однако все три ведомства отказались комментировать тайный визит.
Позже, со ссылкой на свои источники, информацию о поездке подтвердило агентство Рейтер.
Как контактируют США и КНДР?
Между Северной Кореей и Соединенными Штатами нет дипломатических отношений, хотя в прошлом дипломаты и представители обеих стран изредка обменивались визитами.
В частности, в 2014 году КНДР посетил директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер, чтобы забрать оттуда двух заключенных в северокорейскую тюрьму граждан США.
Однако в основном общение между двумя странами происходит по неофициальным каналам и через посредников.
Корейская война, которая привела к разделению Корейского полуострова на Северную и Южную части, завершилась 65 лет назад, однако мирный договор так и не был подписан.
Где и когда может состояться саммит?
В прошлом месяце Дональд Трамп неожиданно для всех объявил о том, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.
Трамп заявил журналистам, что саммит может пройти в начале июня "или даже чуть раньше".
Северная Корея находится в изоляции со стороны мирового сообщества из-за хорошо задокументированных случаев массового нарушения прав человека и ядерной программы страны, которую Пхеньян развивает в нарушение международного права и вопреки санкциям ООН.
КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.
Однако Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане предоставили дипломатам прекрасную возможность для переговоров, и с тех пор за несколько недель Северную Корею посетили уже несколько делегаций с Юга, из Китая, а также, как теперь выяснилось, и из США.
Что можно сказать о времени встречи
Заявление Трампа о том, что саммит должен состояться не позже июня, в Белом доме явно восприняли серьезно.
Однако новость о тайном визите Помпео наверняка затмит в СМИ переговоры между США и Японией - соседом КНДР и стратегическим партнером США в регионе.
Будущий саммит Трампа с Кимом вызвал в Токио некоторые опасения, и премьер Синдзо Абэ прилетел в Вашингтон на переговоры.
Встреча проходит в весьма дружеской атмосфере: Трамп второй раз пригласил Абэ на свой курорт Мар-а-Лаго, где у них запланирована игра в гольф.
Американский президент подчеркнул, что у обеих стран нет никаких расхождений по вопросу Северной Кореи.
Однако обозреватели утверждают, что главная цель визита Абэ в Вашингтон - убедить Трампа продолжать политику максимального нажима на северокорейский режим.
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