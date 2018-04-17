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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Примет ли Меркель планы Макрона для Европы?

22:18 17.04.2018 |

Мир

 

"Важно вести критические дебаты о том, что значит Европа!" В своей речи перед Европарламентом 17 апреля в Страсбурге, рассказывая о планах реформирования ЕС и еврозоны, Эмманюэль Макрон говорил ни больше ни меньше как о "будущем Европы".

На этой неделе он намерен отправиться в Берлин, чтобы обсудить свои идеи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). В Берлине вокруг них уже ведутся жаркие дебаты, в том числе и в правительстве Германии. Так было не всегда. Вскоре после избрания во Франции нового молодого президента германские власти в эйфории приветствовали проевропейские планы реформ Макрона. Что же произошло с тех пор? Выборы в бундестаг, в результате которых в парламент ФРГ прошла правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), созданная когда-то как партия противников евро. Вслед за выборами последовали самые длинные в истории Германии переговоры по формированию правительства - они велись в то самое время, которое Макрон вообще-то рассчитывал потратить на координацию с Меркель своих реформаторских планов.

Однако от активной поддержки своего французского коллеги Меркель удерживают не только внешние обстоятельства. Идеи Макрона касаются как реформирования валютного союза - с собственным бюджетом и должностью министра финансов - так и создания Европейского валютного фонда и собственной системы гарантий банковских вкладов.

Идеи Макрона смущают даже ярых европейцев

Даже такая открытая сторонница единой Европы, как Меркель, при обсуждении амбициозных идей Макрона по будущему Европы высказывается крайне осторожно. Другие политики из возглавляемой ею партии Христианско-демократический союз (ХДС), а также партнерского Христианско-социального союза (ХСС) выступают более определенно: предложения французского лидера в сфере финансовой политики вызывают у них неприятие.

"В первую очередь, следует проверить, согласуются ли предложения президента Макрона с интересами Германии", - заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоахим Пфайфер (Joachim Pfeiffer) изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его мнению, нынешний Европейский стабилизационный фонд (ESM) вовсе не обязательно должен быть преобразован в Европейский валютный фонд. А глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) открыто отвергает идею должности министра финансов ЕС. Он уверен, что это "однозначно не то, что сейчас следует решать".

Коалиционный договор - "Новый подъем для Европы"

Впрочем, у Макрона есть и сторонники в партии Меркель. "Коалиционный договор - это первый ответ на идеи Макрона", - заверил депутат бундестага от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью DW. Депутаты несут ответственность перед своими избирателями, подчеркнул он, комментируя требования того, чтобы решения по реформистским предложениям принимал бундестаг: "Мы глубоко убеждены в том, что между интересами наших граждан и новым видением Европы конфликта нет".

ХДС/ХСС не будет ограничивать Меркель при переговорах с Макроном, указал Рёттген, говоря о встрече парламентариев от консервативного блока, посвященной исключительно реформам в ЕС. Речь идет всего лишь о внутрифракционной "информационной дискуссии", заверил исполнительный секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер (Michael Grosse-Brömer). "Нет никаких решений, которыми мы ее ограничиваем", - ответил он на требования, чтобы при встрече с Макроном Меркель придерживалась установок своей партии. Однако, похоже, что доверие блока ХДС/ХСС главе кабинета все-таки небезгранично. Так, депутаты выступают за то, чтобы при принятии решений по финансовой политике Европы право голоса оставалось за бундестагом.

Негативный настрой среди консерваторов вызывает недовольство у их партнеров по правительственной коалиции в Германии, социал-демократов. Глава фракции СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles) напоминает, что коалиционное соглашение было озаглавлено "Новый подъем для Европы". "Мы живем во времена, когда мы все больше нуждаемся в Европе", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). От ответа на вопрос, не отказывается ли и СДПГ от поддержки предложений Макрона, он уклонился. "Разумеется, никто не отвергнет протянутую руку Макрона, но каждое отдельное предложение мы будем обсуждать по существу", - подчеркнул министр-социал-демократ. Мас знает о том, что и в рядах его партии есть скептически настроенные по отношению к нынешнему французскому президенту. Так, министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор подчеркнуто сдержанно реагировал на идеи Макрона в финансовой сфере. Его считают "наследником Шойбле", следующим консервативной линии своего предшественника на посту главы Минфина ФРГ в вопросах европейской финансовой политики.

"Зеленые": Мартин Шульц был последним европейцем в "большой коалиции"

Разногласия внутри "большой коалиции" во взглядах на планы Макрона возмущают находящихся в оппозиции "зеленых". "По-видимому, Мартин Шульц (Martin Schulz) был в "большой коалиции" последним европейцем", - считает сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Я призываю канцлера и председателей фракций СДПГ и ХДС/ХСС на текущей неделе ясно и четко ответить согласием на предложения Макрона, - настаивает председатель фракции "зеленых" Антон Хофрайтер. - Исторический проект Европа не должен провалиться из-за национального эгоизма и партийной мелочности нынешнего правительства".

Без поддержки Германии Макрон не сможет продвинуть свой проект. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, однако, предостерег Макрона после его речи в Страсбурге: "Не забывайте, что Европа - это не только Германия и Франция". Критические голоса в отношении планов реформ раздаются в Брюсселе как слева, так и справа. И у себя на родине французский президент испытывает давление. Ведь со своей партией "Республика на марше" он выступал как идеолог новой Европы. До выборов в Европарламент, которые состоятся следующей весной, он намерен предъявить результаты.

А Меркель? Она рада визиту Макрона в Берлин, намеченному на 19 апреля, на котором лидеры двух стран будут обсуждать реформы. "К июню мы с Францией найдем общие решения", - уверена канцлер. По ее словам, по оборонной политике Германия представит собственные предложения, о торможении процесса не может быть и речи. "Так что я уверена, что у нас получится сильный пакет предложени
По материалам: Deutsche Welle
 

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