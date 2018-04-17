Глава полиции Словакии подаст в отставку на фоне протестов

Начальник полиции Словакии Тибор Гашпар покинет пост 31 мая.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини после переговоров с Гашпаром, сообщает издание Aktuality.

Пеллегрини похвалил Гашпара за его работу и раскритиковал давление на него в связи с расследованием убийства журналиста Яна Куцяка и массовыми протестами.

"Мы рассматриваем давление, которое создается в отношении его личности, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - сказал Пеллегрини.

Сам Гашпар назвал требование своей отставки политизированным, но отметил, что готов подать соответствующее заявление.

"Я верю, что это будет способствовать тому, что полицейские силы смогут функционировать без нападков и я утверждаю, что происходит политизация", - заявил он.

Еще утром во вторник Гашпар говорил, что не намерен уходить в отставку.

Напомним, 15 апреля десятки тысяч словаков вышли на улицы Братиславы с требованием отставки главы полиции и более решительной борьбы с коррупцией.

Протесты прошли через семь недель после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяк и его невесты. Поэтому убийство в стране прошли крупнейшие с 1989 года протесты, а правительство во главе с премьером Робертом Фицо ушло в отставку.

16 апреля министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил, что уходит с должности, проработав всего месяц.

Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняком, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяка, хотя и отрицал свою вину.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку.

Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".