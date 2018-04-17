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Глава полиции Словакии подаст в отставку на фоне протестов
20:46 17.04.2018 |
Начальник полиции Словакии Тибор Гашпар покинет пост 31 мая.
Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини после переговоров с Гашпаром, сообщает издание Aktuality.
Пеллегрини похвалил Гашпара за его работу и раскритиковал давление на него в связи с расследованием убийства журналиста Яна Куцяка и массовыми протестами.
"Мы рассматриваем давление, которое создается в отношении его личности, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - сказал Пеллегрини.
Сам Гашпар назвал требование своей отставки политизированным, но отметил, что готов подать соответствующее заявление.
"Я верю, что это будет способствовать тому, что полицейские силы смогут функционировать без нападков и я утверждаю, что происходит политизация", - заявил он.
Еще утром во вторник Гашпар говорил, что не намерен уходить в отставку.
Напомним, 15 апреля десятки тысяч словаков вышли на улицы Братиславы с требованием отставки главы полиции и более решительной борьбы с коррупцией.
Протесты прошли через семь недель после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяк и его невесты. Поэтому убийство в стране прошли крупнейшие с 1989 года протесты, а правительство во главе с премьером Робертом Фицо ушло в отставку.
16 апреля министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил, что уходит с должности, проработав всего месяц.
Гашпар был назначен в 2012 году экс-главой МВД Робертом Калиняком, который подал в отставку в прошлом месяце. Калиняк был героем журналистских расследований Куцяка, хотя и отрицал свою вину.
Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку.
Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
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