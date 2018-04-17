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США хотят заменить свой контингент в Сирии на арабский
20:25 17.04.2018 |
Администрация президента США Дональда Трампа пытается сформировать арабский контингент для замены американских солдат в Сирии. Предполагается, что в задачу этих сил будет входить содействие в деле стабилизации северо-восточной части Сирии после окончательной победы над джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает во вторник, 17 апреля, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников издания, новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно созванивался по этому поводу с исполняющим обязанности руководителя разведслужбы Египта Аббасом Камелем - одним из самых влиятельных членов египетского руководства. Данный вопрос поднимался также в переговорах с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Белый дом, в частности, интересовал вопрос о том, готовы ли эти страны выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии.
WSJ отмечает, что президент Трамп, недовольный высокой стоимостью и большой длительностью операции западных союзников в Сирии, намекнул об этой инициативе в своем телеобращении к народу вечером 13 апреля, когда объявлял о нанесении ракетных ударов по целям в Сирии. "Мы просим наших партнеров проявлять больше ответственности в деле обеспечения безопасности в их собственном регионе, включая выделение более крупных финансовых сумм", - сказал тогда Трамп.
Трудности с арабским контингентом
В начале апреля Трамп, вопреки увещеваниям со стороны главных советников, заявил о необходимости ускорить вывод из Сирии двухтысячного американского контингента. Эксперты, однако, отмечают, что США будет нелегко убедить арабские государства заменить в Сирии американских солдат своими.
Они отмечают, что Саудовская Аравия и ОАЭ уже участвуют в военной операции в Йемене, а Египет, вероятно, не захочет отправлять войска в регион, который не находился под контролем президента Сирии Башара Асада.
Эксперты также полагают, что арабские страны, возможно, не захотят посылать солдат в Сирию, если США не согласятся оставить там хотя бы часть своего контингента, отмечает газета The Wall Street Journal.
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