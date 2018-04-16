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WSJ: Трамп хотел нанести удар по российским объектам в Сирии
13:14 16.04.2018 |
Президент США Дональд Трамп настаивал на более мощной атаке в Сирии, однако главе Пентагона Джиму Мэттису удалось убедить его нанести более мягкого удара.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решения относительно ракетного удара в Сирии.
Как отмечается, после нескольких напряженных встреч в Белом доме президент и его советники договорились об одом из наиболее сдержанных вариантов военного удара, разработанных Пентагоном: мощная ракетная атака, направленная на достижение трех целей и направленая на обуздание способности сирийского режима использовать химическое оружие.
Такой результат был достигнут благодаря значительному влиянию министра обороны Джима Мэттиса.
Мэттис под давлением президента, который хотел мощного ответа на химическую атаку в Сирии, предложил американскому лидеру три возможных варианта операции.
Наиболее консервативный предусматривал поражения небольшого количества целей, связанных с разработкой химического оружия в Сирии.
Согласно второму сценарию, количество таких объектов должно быть увеличено, кроме того, удары предполагалось нанести по командным пунктам сирийской армии.
Наиболее радикальный вариант предусматривал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима. Как отмечается, этот вариант потенциально был бы втрое мощнее за нанесенный США, Британией и Францией.
По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории Сирии, если это потребуется для уничтожения сирийской военной техники.
Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий в ответ.
В результате Трамп остановился на гибридном варианте, который предусматривал запуск 105 ракет по по трем военным объектам в Сирии. Объектами ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.
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