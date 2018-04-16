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Фонарные столбы в Сингапуре хотят наделить функцией распознавания лиц
12:56 16.04.2018 |
В недалеком будущем на фонарных столбах в Сингапуре начнут появляться камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По замыслу правительства, система позволит «анализировать толпу» и поможет противодействовать терроризму.
За пилотный проект Lamppost-as-a-Platform (LaaP), к реализации которого планируется приступить в следующем году, отвечает правительственное агентство GovTech. Заявки от компаний, заинтересованных в участии, уже принимаются.
Программа LaaP предусматривает возможность установки на столбах не только камер, но и других датчиков, например, позволяющих контролировать качество воздуха и оценивать потоки горожан, что должно помочь в городском планировании. В конечном итоге в сеть предполагается включить все 110 000 столбов.
Проект является частью более широкого плана Smart Nation, направленного на использование передовых технологий для улучшения жизни людей.
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