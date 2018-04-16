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Еврокомиссия обеспокоена ситуацией в области верховенства права в Турции
08:49 16.04.2018 |
Еврокомиссия констатирует существенное ухудшение ситуации в области верховенства закона, прав человека и свободного выражения собственного мнения в Турции. Об этом говорится в докладе, выдержки из которого в воскресенье, 15 апреля, опубликовала газета Welt am Sonntag. Турция сделала несколько "широких шагов от ЕС", указывается в документе.
Эксперты Еврокомиссии отмечают "непропорциональные меры", принятые Турцией в ответ на попытку государственного переворота в июле 2016 года. В частности, поправки в Конституцию "подрывают эффективность и независимость системы правосудия", говорится в докладе. Кроме того, "серьезную озабоченность" вызывают масштабные отставки и аресты. Турции необходимо "безотлагательно" снять режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки путча, подчеркивает Брюссель.
Прогресс в экономике
При этом составители доклада обращают внимание на прогресс Турции в развитии рыночной экономики. Кроме того, Анкара, по мнению экспертов, приложила выдающиеся усилия по защите более 4 млн беженцев. Совместная с ЕС деятельность в области регулирования миграции приносит "конкретные результаты" по спасению жизней беженцев. В частности, снизилось количество незаконных пересечений Средиземного моря, говорится в докладе.
Тем не менее, утверждают авторы, "при существующих обстоятельствах" Евросоюз не рассматривает возможность нового этапа переговоров о вступлении Турции в ЕС. В свою очередь, Анкара считает вступление в ЕС своей стратегической целью. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита ЕС-Турция, который состоялся в Болгарии в конце марта.
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