От Токио до Эр-Рияда: реакция на ракетный удар по Сирии

Почти все ведущие региональные державы высказали свое отношение к серии ракетных ударов по военным объектам Сирии, совершенной в ночь на субботу вооруженными силами США, Британии и Франции как ответ на химическую атаку против мирного населения, в которой обвиняют правительство Башара Асада.

Наряду с самой Сирией и ее близкой союзницей Россией резко негативно оценил военную операцию Иран.

Еще одно приграничное с Сирией государство, Ирак, высказало беспокойство; другие соседние страны, напрямую и косвенно вовлеченные в военный конфликт, приветствовали ракетную атаку.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов ООН выказать сдержанность в текущих опасных обстоятельствах и избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания сирийского народа.

Иран

Тегеран, поддерживающий Башара Асада напрямую и через отряды группировки "Хезболла", воюющей вместе с сирийской армией, назвал военную операцию 14 апреля агрессией против Сирии.

Президент Ирана Хасан Рухани позвонил президенту Сирии Башару Асаду, сообщило агентство САНА. Религиозный правитель Ирана аятолла Хаменеи назвал атаку на Сирию преступлением, а Дональда Трампа, Терезу Мэй и Эммануэля Макрона, отдавшими приказ об обстрелах, - преступниками.

Элитная иранская гвардия заявила, что бомбардировка аукнется США: "После этого нападения... ситуация усложнится, и в первую очередь пострадают интересы США. Они будут нести ответственность за последствия надвигающихся событий в регионе, которые точно нанесут ущерб американским интересам", - сказал иранскому государственному агентству Fars Ядолла Джавани, заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции, бойцы которого участвовали в наступательных операциях против джихадистов-суннитов в Сирии и Ираке.

Однако по наблюдениями специального корреспондента Персидской службы Би-би-си Касры Наджи, в реакции Тегерана чувствуется облегчение: ракетные удары западных стран по Сирии оказались меньшего масштаба, чем ожидалось.

Ближний Восток и арабский мир

Активно участвующая в военном конфликте на территории Сирии Турция назвала ракетные удары Запада по правительственным сирийским объектам адекватным ответом на предполагаемую химическую атаку.

"Мы приветствуем эту операцию, которая облегчит совесть человечества после атаки в городе Дума, в которой есть большие основания подозревать сирийский режим", - заявил МИД Турции.

Такая реакция может показаться неожиданной: лишь десять дней назад в Анкаре на тройственном саммите Турции, России и Ирана лидеры этих стран Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хассан Рухани договаривались о единой стратегии разрешения сирийского кризиса.

На саммите 4 апреля лидеры Ирана, Турции и России выглядели как союзники (слева направо - Хассан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин)

Позднее в субботу президент Турции Эрдоган позвонил британскому премьер-министру Терезе Мэй, чтобы обсудить бомбардировки Сирии, и, по данным агентства Анадолу, заявил ей о необходимости воздержаться от эскалации напряжения в Сирии.

Среди арабских стран мнения разделились: Ирак, граничащий с Сирией и вовлеченный в полномасштабную войну с ИГИЛ, высказал обеспокоенность тем, что удары по правительственным объектам Сирии могут сыграть на руку террористам.

"Такие действия чреваты опасными последствиями, угрожающими безопасности и стабильности региона и дающими терроризму еще одну возможность расширить свое присутствие после того, как его вытеснили из Ирака и заставили отступить в Сирии", - говорится в заявлении МИД Ирака.

Багдад призвал обсудить ситуацию на саммите Лиги арабских государств в воскресенье.

Саммит планировался давно, при этом Сирия была исключена из Лиги еще семь лет назад за жестокое подавление оппозиционных протестов своего населения, коорые тогда еще не переросли в полномасштабную войну.

Из арабских государств Персидского залива первым на военную операцию под руководством США откликнулся Катар, поддержавший ракетные удары. По мнению Дохи, это поможет остановить сирийский режим, воюющий против мирного населения.

Возмущенные бомбардировкой Дамаска палестинские демонстранты расправились с чучелом Дональда Трампа

Саудовская Аравия также выразила полную поддержку действиям США, Британии и Франции.

"Военная операция стала ответом на продолжающееся применение сирийским режимом запрещенного химического оружия против ни в чем неповинных граждан, в том числе женщин и детей. Режим Асада уже который год продолжает гнусные преступления против братского сирийского народа", - говорится в заявлении представителя МИД Саудовской Аравии, распространенном саудовским официальным агентством новостей.

Иордания высказалась в пользу политического решения конфликта как единственного способа гарантировать территориальную целостность и безопасность Сирии.

В отличие от арабских стран Израиль сохранил молчание, без объяснений закрыв для полетов воздушное пространство над Голанскими высотами для полетов пассажирских рейсов на высоте до 1500 м.

Азия

Китай, как и всегда в подобных случаях, заявил, что он принципиально против применения силы в международных делах и за уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.

"Любая односторонняя военная акция в обход Совета Безопасности ООН идет вразрез с Уставом ООН", - заявил официальный представитель Пекина. В отношении предполагаемой химической атаки Китай полагает, что необходимо полное, непредвзятое и объективное расследование.

В Японии, напротив, премьер-министр Синдзо Абэ высказался полностью за военную операцию.

"Использование химического оружия бесчеловечно и абсолютно недопустимо. Мы полностью поддерживаем позицию США, Британии и Франции, - заявил Абэ репортерам в Осаке. - Мы расцениваем эту операцию как необходимую меру, чтобы ситуация еще более не ухудшилась".

Правительство Японии в субботу собрало национальный Совет безопасности для обсуждения событий в Сирии.

Поддержка военных ударов со стороны Токио вызывала недоумение у российского посла в Японии.

Европа

Германия заранее отказалась участвовать в военных ударах по Сирии, но поддержала союзников по НАТО.

Канцлер Ангела Меркель назвала ракетные удары сил США, Великобритании и Франции по сирийским объектам необходимым и обоснованным ответом на подозрения в применении Асадом химического оружия против собственного народа.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники... взяли на себя эту ответственность. Военное вмешательство было необходимым и обоснованным", - заявила Меркель.

Оправданными назвали действия Вашингтона, Лондона и Парижа и другие европейские страны - Чехия, Нидерланды, Испания, Португалия, Румыния, Словения, Латвия, Эстония, Украина.

Президент Сербии Александр Вучич и канцлер Германии Ангела Меркель встречались за день до военной операции в Сирии. Германия поддержала удары по Асаду, Сербия - нет

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в "Твиттере", что в целом Евросоюз поддерживает акцию США, Франции и Британии.

"Сирийский режим вместе с Россией и Ираном больше не может продлевать человеческую трагедию, по крайней мере, за это должна быть заплачена цена. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне справедливости", - отметил он.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в специальном заявлении подчеркнул, что международное сообщество несет ответственность за то, чтобы виновные в любом нападении с химическим оружием были определены и привлечены к ответу.

При этом Юнкер считает, что на девятом году разрушительной гражданской войны Сирия крайне нуждается в перемирии и политическом решении конфликта через Женевский мирный процесс под руководством ООН.

Главный дипломат Евросоюза Федерика Могерини обратилась к Москве и Тегерану: "ЕС призывает все страны, особенно Россию и Иран, использовать свое влияние для того, чтобы предотвратить дальнейшее применение химического оружия, особенно сирийским режимом".