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Тереза Мэй: ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели
07:59 16.04.2018 |
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.
Правительство Великобритании опубликовало краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом, и свою юридическую позицию по поводу проведенной операции.
Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.
Законные основания
В документе, опубликованном британским правительством, называются условия, являющиеся в данном случае правовой основой для применения силы:
* Есть убедительные, в целом принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной, широкомасштабной гуманитарной проблемы, требующей немедленной и неотложной помощи
* Должно быть объективно ясно, что нет практической альтернативы применению силы для спасения жизней
* Предлагаемое применение силы должно быть необходимым и соразмерным с целью облегчения гуманитарных страданий и должно быть строго ограничено во времени и по силе для достижения этой цели
В экспертной справке, подготовленной для премьер-министра генеральным прокурором Англии и Уэльса Джереми Райтом, называются три причины, по которым действия Великобритании отвечают международным нормам и законам, регулирующим применение военной силы:
* Повторное применение сирийским режимом летального химического оружия является военным преступлением при высокой вероятности того, что режим вновь захочет его применить
* Все другие попытки облегчить человеческие страдания, вызванные применением химического оружия, были заблокированы, и приемлемых альтернатив воздушным ударам не имелось
* Военная акция была тщательно продумана и сочтена необходимой для решения поставленной задачи
Анализ: политический обозреватель Би-би-си Норман Смит
Еще со времен войны в Ираке юридические рекомендации, получаемые правительством, были в центре неизбежных политических споров о законности или недопустимости военных действий.
Так что нет ничего удивительного в том, что Джереми Корбин решил немедленно сыграть на сомнениях по поводу законности воздушного удара по Сирии.
Равно как и в том, что Даунинг-стрит так быстро опубликовала выдержку из полученных правительством юридических рекомендаций с тем, чтобы избежать той убийственной критики, которая обрушилась на правительство Тони Блэра, отказавшегося обнародовать такой документ.
Не вызывает удивления и то, что в рекомендации, полученной Терезой Мэй, содержится однозначная поддержка военных действий: там приводится право правительства действовать с целью прекращения "огромных человеческих страданий".
И в довершение там говорится, что сирийский режим виновен в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с применением химического оружия.
Вопрос в том, сможет ли эта юридическая рекомендация повлиять на общественное и политическое мнение?
"Верное решение"
Выступая в субботу на пресс-конференции, Тереза Мэй заявила, что по ее мнению, нанесение удара было верным решением, принятым в полном соответствии с национальными интересами Великобритании.
"Это не вмешательство в гражданскую войну, и дело не в попытке смены режима, - подчеркнула она. - Речь идет об ограниченном точечном ударе, который не приведет к дальнейшему росту напряженности в регионе, и при этом было сделано все возможное для сведения к минимуму жертв среди мирного населения".
По словам британского премьера, правительство с большой степенью вероятности сочло, что Сирия применила химическое оружие. Было очевидно, сказала она, что режим Асада несет ответственность за неслыханный и варварский удар по гражданскому населению, нанесенный 7 апреля.
Мэй сказала, что все указывает на то, что бочковая бомба была сброшена с военного вертолета, и что никакая другая группировка не могла нанести такой удар.
Она также провела параллель между применением химоружия в Сирии и нападением в Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество.
"Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало нормой, будь то в Сирии, на улицах Великобритании или где бы то ни было еще", - заявила Тереза Мэй.
"Бомбы не принесут мир"
Тем временем лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин в обращении к Терезе Мэй поставил под вопрос законность применения силы в отношении суверенной Сирии.
"Бомбы не спасут человеческие жизни и не принесут мир, - сказал Джереми Корбин. - Эта сомнительная с точки зрения законности акция несет в себе риск дальнейшей эскалации".
"Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом", - заявил ветеран Лейбористской партии, известный своими левыми взглядами.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что это был "великолепно выполненный удар", и поблагодарил Францию и Великобританию за "мудрое решение и великолепную военную мощь".
"Лучшего результата и ожидать нельзя было. Миссия завершена успешно!" - добавил Трамп.
А президент России Владимир Путин, ключевой союзник Сирии, заявил, что самым решительным образом осуждает удар по сирийским объектам и назвал их актом агрессии.
В субботу Россия не смогла получить поддержку в Совете Безопасности ООН своей резолюции, осуждавшей ракетные удары, нанесенные по Сирии.
Российская резолюция получила три голоса (Россия, Китай и Боливия). Восемь стран проголосовали против, четыре воздержались.
Для принятия резолюции было необходимо получить поддержку девяти стран.
"Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием", - заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя, обращаясь к представителям США, Великобритании и Франции.
Какое оружие применила в Сирии Британия?
В операции принимали участие четыре самолета "Торнадо" Королевских ВВС, которые базируются на Кипре, где у Британии с 50-х годов имеется военно-воздушная база Акротири. Каждый самолет нес по две крылатых ракеты "Сторм Шэдоу".
Многоцелевые истребители "Торнадо" с 1980 года являются одним из основных самолетов Королевских ВВС и применялись еще во время войны в Ираке для патрулирования зоны, запретной для полетов иракской авиации.
Крылатые ракеты "Сторм Шэдоу" имеют вес 1300 кг, длину 5,1 м и радиус действия свыше 240 км. Военные называют эти ракеты, в первую очередь предназначенные для уничтожения бункеров, одним из самых передовых видов такого оружия в мире.
Их радиус действия позволял самолетам не заходить в воздушное пространство Сирии для нанесения удара.
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