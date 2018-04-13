Новые модели автомобилей в ЕС теперь должны быть оборудованы автоматической системой оповещения об авариях eCall

Если оборудованный eCall автомобиль попадает в серьезную аварию, система автоматически набирает единый номер экстренной помощи в Европе (112) и через спутниковую навигационную систему Galileo передает местонахождение автомобиля аварийным службам. Систему eCall можно запустить и вручную.

Благодаря eCall время реагирования на чрезвычайные ситуации должно сократиться на 50% в сельской местности и до 60% в населенных пунктах.

При этом eCall передает только информацию, необходимую для помощи, и не записывает данные. Поэтому ее обладатели могут не беспокоиться о том, что их личные данные попадут не в те руки. Система eCall стала обязательной для всех новых моделей с 31 марта.