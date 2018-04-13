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США в марте обогнали Саудовскую Аравию, заняв второе место по добыче нефти в мире - МЭА
13:37 13.04.2018 |
Неотступный рост добычи нефти позволил США в марте обогнать Саудовскую Аравию в качестве второго крупнейшего производителя нефти в мире после России, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.
"Дальнейшее развитие (добычи - ИФ) продолжается, хотя появляющиеся инфраструктурные ограничения могут в некоторой степени замедлить эту тенденцию", - отмечает агентство.
В любом случае, пишет МЭА, США внесут наибольший вклад в рост добычи нефти в 2018 году со стороны стран не-ОПЕК - 1,5 млн б/с из 1,8 млн б/с. Канада, Бразилия и Казахстан также увеличат добычу, но это будет компенсировано падением в Китае и Мексике.
В марте поставки нефти со стороны стран не-ОПЕК составили 59,06 млн б/с, что на 1,36 млн б/с выше, чем годом ранее.
По данным МЭА, в марте США добыли 9,96 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,92 млн б/с, а Россия - 11,35 млн б/с.
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