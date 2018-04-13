Британия согласилась “принять меры” в ответ на химатаку в Сирии

Члены британского кабинета министров пришли к согласию в вопросе о необходимости решительных действий в Сирии с целью предотвращения дальнейшего использования химического оружия, говорится в заявлении правительства.

В четверг премьер-министр Тереза Мэй провела заседение кабинета министров, посвященное британскому ответу на предполагаемую химическую атаку, предпринятую режимом Башара Асада.

По словам источников Би-би-си, Мэй готова перейти к действиям, не дожидаясь одобрения парламента.

"Это был шокирующий и варварский акт, в результате которого погибло до 75 человек, включая детей, причем самым ужасным и бесчеловечным образом", - заявила Мэй.

Правительство заключило, что с наивысшей степенью вероятности ответственность за химическую атаку несет режим сирийского президента Башара Асада, который отрицает использование отравляющих веществ.

По словам Мэй, все признаки указывают на то, что официальное правительство Сирии, которое отрицает проведение атаки, несет за нее ответственность.

Кабинет пришел к консенсусу о необходимости предпринять решительные действия с целью смягчить гуманитарный ущерб и предотвратить дальнейшее применение химического оружия сирийским режимом.

Для этого британский премьер должен продолжить совместную работу со своими союзниками США и Францией, чтобы выработать скоординированный международный ответ на произошедшее, говорится в заявлении кабмина.

В то же время в коммюнике по итогам заседания не приводится каких-либо деталей по поводу возможного участия Британии в военной операции в Сирии.

Коалиция против Асада

Заявление кабинета вторит словам премьера, произнесенным накануне, 11 апреля, и свидетельствуют о том, что правительство готово поддержать ее позицию и потенциальный военный ответ совместно с США и Францией, отмечает политический корреспондент Би-би-си Алекс Форсайт.

Россия, которая оказывает режиму Асада военную помощь, может ответить на американскую атаку, предупредило ранее российское руководство.

Предполагаемая химическая атака в Думе - удерживаемом в тот момент повстанцами городе неподалеку от Дамаска - произошла в субботу, 9 апреля.

По сообщениям медиков и активистов, она унесла жизни десятков человек, среди которых были женщины и дети.

К настоящему моменту Дума перешла под контроль правительственных сил.

Лидеры США и Франции ранее заявляли о том, что готовы нанести удары по целям в Сирии. При этом в четверг, 12 апреля, Дональд Трамп написал, что военный удар может быть нанесен "очень скоро или совсем нескоро".

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда же заявил, что у него есть доказательства того, что в Думе было применено токсическое отравляющее вещество.

"Не можем ничего исключать"

Западные страны сейчас находятся на стадии принятия решения о ракетной атаке в связи с предполагаемым использованием химоружия против сирийских граждан.

Трамп накануне более категорично, чем в четверг, заявлял о готовности нанести ракетный удар по Сирии, невзирая на возможный ответ России. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"!" - писал он в твиттере.

Кремль, в свою очередь, заявил, что в отношении Сирии все стороны должны избегать шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе. "Россия категорически не согласна с этим [обвинениями в использовании химоружия], выступает за объективное и беспристрастное расследование", - говорил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными", - ответил на вопрос о возможной войне между Россией и США постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя (цитата по ТАСС).

Германия уже отказалась от нанесения ударов, о чем заявила канцлер Ангела Меркель.