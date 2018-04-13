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Катар разместил три транша евробондов на сумму $12 млрд, перекрыв результат Саудовской Аравии
09:22 13.04.2018 |
Катар разместил три выпуска евробондов на общую сумму $12 млрд, сообщили организаторы выпуска.
Объем 5-летнего транша составил $3 млрд, спред к US Treasuries - 135 базисных пунктов, 10-летние еврооблигации на $3 млрд размещены со спредом 170 базисных пунктов к UST, 30- летние евробонды на $6 млрд - со спредом 205 базисных пунктов к UST.
Среди организаторов сделки - Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank.
Пути Катара на внешнем рынке в этот раз пересеклись с другим крупным суверенным заемщиком из ближневосточного региона - Саудовской Аравией. Одновременный выход на рынок евробондов двух крупных эмитентов породил разговоры о том, что дипломатическое противостояние этих стран перешло в финансовый мир, писала WSJ.
При этом Саудовская Аравия закрыла сделку раньше Катара, разместив в среду три транша евробондов на общую сумму $11 млрд. Однако и после этого размещения долговые бумаги Катара вызвали высокий интерес у инвесторов: незадолго до закрытия книги заявок совокупный спрос превышал $32 млрд.
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