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ОЗХО признала, что Скрипалей отравили “Новичком”
15:51 12.04.2018 |
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - говорится в заявлении организации.
В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Название "Новичок" в тексте заявления ОЗХО не упоминается, уточняет Гарднер. Также в организации не указали на возможное происхождение вещества, так как это не входило в задачи экспертов.
ОЗХО выпустила еще один, засекреченный доклад по теме нападения на Скрипалей, который передала в распоряжение всех стран-членов организации. Россия является членом ОЗХО.
"Название и химическая структура вещества описаны в полной - засекреченной - версии доклада", - добавили в организации. с открытой частью доклада можно ознакомиться на сайте ОЗХО.
Реакция Британии
Глава МИД Британии Борис Джонсон уточнил, что Британия попросила организацию опубликовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.
"Из соображений прозрачности, а также потому что нам, в отличие от России, нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать краткую версию доклада, а полную - распространить среди стран-членов ОЗХО, включая Россию", - заявил Джонсон.
Глава МИД отметил, что ОЗХО проводила тестирование "в четырех независимых лабораториях с хорошей репутацией, расположенных в разных частях мира". Все они пришли к одним и тем же выводам, отметил Джонсон.
"Теперь нет сомнений в том, какое вещество было использовано. Нет больше и альтернативных версий касательно того, кто несет ответственность - только у России был мотив, способ и история [подобных действий]", - добавил глава МИД.
Великобритания созвала совещание Исполнительного совета ОЗХО, который обсудит возможные дальнейшие шаги организации. Оно назначено на следующую среду.
"Новичок" в Солсбери
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты.
Вопрос поднимался на экстренном заседании Совбеза ООН. Москва отрицает, что причастна к отравлению. Москва выдвигала несколько разных версий произошедшего, последняя из которых, озвученная постпредом России в ООН Василием Небензей, заключается в том, что "за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран".
22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Новичок" - группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.
Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант".
Впервые о "Новичке" заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете "Московские новости" была опубликована статья "Отравленная политика". Ее авторами были Вил Мирзаянов - на тот момент уже бывший сотрудник ГСНИИОХТ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров - ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН.
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