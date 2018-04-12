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Финляндия выдала все разрешения на строительство “Северного потока-2”
10:30 12.04.2018 |
Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.
Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало разрешение.
Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток-2", общая протяженность которого составит более 1200 км.
Первое разрешение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе.
В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено.
В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании - идут по графику.
Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". 51% акций компании принадлежат "Газпрому".
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
После встречи с Петром Порошенко 10 апреля в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель впервые признала, что "Северный поток-2" является не только экономическим проектом, а следует учитывать его политический фактор.
Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.
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