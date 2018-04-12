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Названы города с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году
12:57 11.04.2018 |
По данным компании Knight Frank, подготовившей отчет Global Residential Cities Index за четвертый квартал 2017 года, в среднем цены на жилье в мире увеличились за год на 4,5%. Это меньше, чем за 2016 год, когда этот показатель равнялся 7%.
В 2017 году лидером рейтинга стала столица Германии. Стремительный рост населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и наплыв зарубежных инвесторов, - все это подогревало стоимость местной недвижимости. В десятку самых «горячих» рынков впервые попали Гамбург, Мюнхен и Франкфурт.
Китайские города выбыли из ТОП-10, благодаря охлаждающей рынок политике местных властей. Зато значительнее всего улучшили свои позиции в рейтинге Севилья (годовой рост изменился с -9,9% до 7,4%) и Гонконг (с 4,3% до 14,8%).
ТОП-10 городов с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году:
1. Берлин - 20,5%
2. Измир - 18,5%
3. Рейкьявик - 16,6%
4. Ванкувер - 16%
5. Гонконг - 14,8%
6. Будапешт - 15,5%
7. Гамбург - 14,1%
8. Мюнхен - 13,8%
9. Роттердам - 13,4%
10. Франкфурт - 13,4%
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