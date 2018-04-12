Названы города с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году

По данным компании Knight Frank, подготовившей отчет Global Residential Cities Index за четвертый квартал 2017 года, в среднем цены на жилье в мире увеличились за год на 4,5%. Это меньше, чем за 2016 год, когда этот показатель равнялся 7%.

В 2017 году лидером рейтинга стала столица Германии. Стремительный рост населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и наплыв зарубежных инвесторов, - все это подогревало стоимость местной недвижимости. В десятку самых «горячих» рынков впервые попали Гамбург, Мюнхен и Франкфурт.

Китайские города выбыли из ТОП-10, благодаря охлаждающей рынок политике местных властей. Зато значительнее всего улучшили свои позиции в рейтинге Севилья (годовой рост изменился с -9,9% до 7,4%) и Гонконг (с 4,3% до 14,8%).

ТОП-10 городов с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году:

1. Берлин - 20,5%

2. Измир - 18,5%

3. Рейкьявик - 16,6%

4. Ванкувер - 16%

5. Гонконг - 14,8%

6. Будапешт - 15,5%

7. Гамбург - 14,1%

8. Мюнхен - 13,8%

9. Роттердам - 13,4%

10. Франкфурт - 13,4%