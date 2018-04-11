В Госдепартаменте США озвучили свои сведения по жертвам химатаки в Сирии

Жертвами атаки с предполагаемым применением химического оружия в Сирии стали не менее 85 человек, сообщила в ночь на среду, 11 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. По ее словам, Вашингтон располагает собственной информацией о возможном применении отравляющего газа в Сирии. "Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока еще только не знаем какое", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как отметила представитель Госдепартамента, доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.

По словам Нойерт, с начала года на территории Сирии произошло девять атак с применением химического оружия. Подобная ситуация "неприемлема", считает она.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Представители ООН сообщают о 49 жертвах, гуманитарная организация "Белые каски" - о 42 погибших. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты.