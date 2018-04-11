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Совбезу ООН не удалось принять резолюцию по Сирии
07:53 11.04.2018 |
Россия в Совете Безопасности ООН в ночь на среду, 11 апреля, наложила вето на проект резолюции США по Сирии. Резолюция касалась расследования возможного применения химического оружия в сирийском городе Дума в ночь на 7 апреля. За ее принятие проголосовали двенадцать стран-участниц Совета Безопасности (СБ) ООН. Против высказались Россия и Боливия, Китай воздержался от голосования. Для принятия резолюции необходимо не только большинство голосов членов Совбеза, но и отсутствие вето со стороны постоянных членов - России, Китая, Франции, Великобритании и США.
Вето России нарушило резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. В ближайшие дни Франция совместно с Великобританией и США решат, как отреагировать на возможное применение химического оружия в этой стране, подчеркнул французский лидер. В свою очередь, глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал реакцию России в Twitter "невероятно разочаровывающей".
Ранее представитель США Никки Хейли заявила, что считает американскую резолюцию "минимумом требуемых действий со стороны СБ" в ответ на возможное применение химоружия.
Россия в свою очередь представила в СБ свой проект резолюции. Однако предложенный российской стороной вариант не набрал необходимого минимума в 9 голосов. За его принятие высказались шесть членов СБ, еще семь стран проголосовали против. Позднее СБ таккже не принял предложенный Россией проект резолюции, поддерживающей отправку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для расследования на место инцидента в сирийскую Думу.
В чем разница между проектами?
Российский проект требовал от специалистов по расследованию возможного применения химоружия предоставлять отчеты в СБ ООН. В свою очередь, в резолюции США отсутствовала информация об отчетах в СБ в ходе расследования и определения виновной стороны, отмечает агентство РБК. Кроме того, в российском проекте инцидент в Думе назван "предполагаемым", в то время как США расценивают происшествие как нападение с применением химического оружия.
Представитель Великобритании Карен Пирс назвала сложившуюся ситуацию печальным событием "для жителей сирийской Думы, которые оказались без защиты" со стороны международного сообщества. По сообщениям сирийских активистов и правозащитников, в результате сброса бочковой бомбы с отравляющими веществами в Думе в ночь на 7 апреля погибли не менее 150 человек.
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