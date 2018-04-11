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Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы руководить ответом по Сирии
07:47 11.04.2018 |
Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Перу и Колумбию, чтобы проконтролировать ответ Вашингтона на химическую атаку в Сирии.
"Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано, - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс. - Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы проконтролировать американский ответ [на ситуацию] в Сирии и следить за событиями в мире".
Накануне Трамп сообщил, что примет решение по поводу дальнейших действий США в отношении Сирии в течение 24-48 часов. А затем снова вернулся к этой теме и заявил, что решение будет готово "сегодня вечером или вскоре после того".
Трамп пообещал, что ответ США обязательно будет "решительным" и отметил при этом, что у Вашингтона есть "много военных вариантов [ответа]".
В апреле прошлого года США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на аналогичный инцидент, произошедший в провинции Идлиб.
Как отметил корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джон Сопел, отличие от прошлогодней ситуации заключается в том, что теперь в администрации Трампа появился новый советник по национальной безопасности - Джон Болтон, известный своим жестким отношением к России и Ирану.
Что произошло в Восточной Гуте?
Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска - могла произойти химическая атака. Число жертв, по разным оценкам, составило от 45 до 70 человек.
Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.
Сирийское правительство во вторник предложило направить в Думу группу международных инспекторов для расследования сообщений о химической атаке, сообщает Рейтер. Таким образом Сирия, по-видимому, хочет предотвратить возможные военные действия со стороны западной коалиции, пишет агентство.
Команда экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в скором времени отправится в Сирию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
Государственный департамент США сразу заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.
В Москве категорически отвергли возможность использования сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.
"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - говорил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора.
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